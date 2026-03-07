Великобритания имеет четыре ремонтные базы военной техники в Украине - Reuters

Великобритания раскрыла информацию о четырех объектах в Украине, где осуществляется ремонт и техническое обслуживание бронетехники и другого военного оборудования, используемого в войне против России. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Подробности

Речь идет о специализированных мастерских, созданных при участии британских и украинских специалистов. Они работают по контрактам, заключенным с Министерством обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве отметили, что эти объекты занимаются ремонтом бронемашин CVR-T, транспортных машин Husky, легких орудий L119 и артиллерийских систем AS-90, которые ранее были переданы Украине.

От производственного цеха до передовой – Великобритания стоит рядом с Украиной. Наши инновационные объекты помогают украинским силам обороны продолжать борьбу против жестоких атак Путина - заявил министр оборонной готовности и оборонной промышленности Великобритании Люк Поллард.

По его словам, британские компании также помогают развивать долгосрочное промышленное производство в Украине и сотрудничают с местными предприятиями.

В британском Минобороны добавили, что планируется создание еще одного, пятого такого объекта.

Великобритания является одним из ключевых союзников Украины с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Общий объем поддержки Лондона Киеву уже превысил 21,8 миллиарда фунтов стерлингов (около 29,2 миллиарда долларов).

В Британии четырех мужчин арестовали по подозрению в шпионаже для Ирана