Великобритания имеет четыре ремонтные базы военной техники в Украине - Reuters
Киев • УНН
В Украине работают четыре британских объекта для обслуживания орудий L119 и систем AS-90. Минобороны Великобритании планирует открыть пятую такую мастерскую.
Великобритания раскрыла информацию о четырех объектах в Украине, где осуществляется ремонт и техническое обслуживание бронетехники и другого военного оборудования, используемого в войне против России. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Подробности
Речь идет о специализированных мастерских, созданных при участии британских и украинских специалистов. Они работают по контрактам, заключенным с Министерством обороны Великобритании.
В британском оборонном ведомстве отметили, что эти объекты занимаются ремонтом бронемашин CVR-T, транспортных машин Husky, легких орудий L119 и артиллерийских систем AS-90, которые ранее были переданы Украине.
От производственного цеха до передовой – Великобритания стоит рядом с Украиной. Наши инновационные объекты помогают украинским силам обороны продолжать борьбу против жестоких атак Путина
По его словам, британские компании также помогают развивать долгосрочное промышленное производство в Украине и сотрудничают с местными предприятиями.
В британском Минобороны добавили, что планируется создание еще одного, пятого такого объекта.
Великобритания является одним из ключевых союзников Украины с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Общий объем поддержки Лондона Киеву уже превысил 21,8 миллиарда фунтов стерлингов (около 29,2 миллиарда долларов).
