В Британии четырех мужчин арестовали по подозрению в шпионаже для Ирана
Киев • УНН
Четверо мужчин задержаны в Лондоне по подозрению в шпионаже на Иран. Они следили за еврейской общиной, еще шестеро задержаны за пособничество.
Четверо мужчин, подозреваемых в слежке за еврейской общиной Лондона, арестованы в Великобритании по подозрению в пособничестве Ирану, сообщила в пятницу лондонская столичная полиция, пишет УНН.
Детали
"Четверо человек были арестованы в рамках расследования, которое проводит контртеррористическая полиция по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности. Мужчины были арестованы в пятницу, 6 марта, по подозрению в пособничестве иностранной разведывательной службе, нарушая статью 3 закона о национальной безопасности 2023 года. Страной, которой касается расследование, является Иран", - сообщили в лондонской полиции.
Как указано, арестованы "один иранец и трое граждан Великобритании и Ирана, вскоре после 01:00 (по местному времени) по адресам в Барнете и Уотфорде в рамках заранее спланированной операции".
"Расследование касается предполагаемой слежки за местами и лицами, связанными с еврейской общиной в районе Лондона", - говорится в сообщении.
Как указано, еще шесть мужчин были арестованы по адресу в районе Большого Лондона Харроу по подозрению в пособничестве преступнику. Одного из мужчин также арестовали по подозрению в нападении на сотрудника полиции.
Все 10 мужчин взяты под стражу.
Аресты и обыски проводились подразделением по борьбе с терроризмом в Лондоне.
