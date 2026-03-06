В Британии четырех мужчин арестовали по подозрению в шпионаже для Ирана

$43.810.09
5 марта, 23:07 • 14770 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 29321 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 32585 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 68094 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 115720 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 55305 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 47356 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 76362 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 27919 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 51939 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Министр обороны Израиля раскрыл детали планирования ликвидации Али Хаменеи5 марта, 23:33 • 11421 просмотра
Россия планирует удвоить численность подразделений беспилотных систем за счет набора молодежи6 марта, 01:00 • 12193 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 9552 просмотра
Цены на нефть продемонстрировали рекордный недельный рост из-за эскалации на Ближнем ВостокеPhoto04:18 • 6468 просмотра
Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле04:50 • 10802 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 32525 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 63373 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 76360 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 84389 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 83670 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Роберт Фицо
Нарендра Моди
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Тегеран
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 9736 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 14332 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 16971 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 38291 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 44861 просмотра
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Социальная сеть
Золото

В Британии четырех мужчин арестовали по подозрению в шпионаже для Ирана

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Четверо мужчин задержаны в Лондоне по подозрению в шпионаже на Иран. Они следили за еврейской общиной, еще шестеро задержаны за пособничество.

В Британии четырех мужчин арестовали по подозрению в шпионаже для Ирана

Четверо мужчин, подозреваемых в слежке за еврейской общиной Лондона, арестованы в Великобритании по подозрению в пособничестве Ирану, сообщила в пятницу лондонская столичная полиция, пишет УНН.

Детали

"Четверо человек были арестованы в рамках расследования, которое проводит контртеррористическая полиция по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности. Мужчины были арестованы в пятницу, 6 марта, по подозрению в пособничестве иностранной разведывательной службе, нарушая статью 3 закона о национальной безопасности 2023 года. Страной, которой касается расследование, является Иран", - сообщили в лондонской полиции.

Как указано, арестованы "один иранец и трое граждан Великобритании и Ирана, вскоре после 01:00 (по местному времени) по адресам в Барнете и Уотфорде в рамках заранее спланированной операции".

"Расследование касается предполагаемой слежки за местами и лицами, связанными с еврейской общиной в районе Лондона", - говорится в сообщении.

Как указано, еще шесть мужчин были арестованы по адресу в районе Большого Лондона Харроу по подозрению в пособничестве преступнику. Одного из мужчин также арестовали по подозрению в нападении на сотрудника полиции.

Все 10 мужчин взяты под стражу.

Аресты и обыски проводились подразделением по борьбе с терроризмом в Лондоне.

В ФБР назвали "потенциально актом терроризма" смертельную стрельбу в баре в Техасе, у стрелка дома нашли иранский флаг02.03.26, 17:09 • 7620 просмотров

Юлия Шрамко

Обыск
Столкновения
Великобритания
Иран
Лондон