У Британії чотирьох чоловіків арештували за підозрою у шпигунстві для Ірану
Київ • УНН
Чотирьох чоловіків затримано в Лондоні за підозрою у шпигунстві на Іран. Вони стежили за єврейською громадою, ще шістьох затримано за пособництво.
Чотирьох чоловіків, підозрюваних у стеженні за єврейською громадою Лондона, заарештовано у Великій Британії за підозрою у пособництві Ірану, повідомила в п'ятницю лондонська столична поліція, пише УНН.
Деталі
"Четверо людей було заарештовано в рамках розслідування, яке проводить контртерористична поліція за підозрою в порушенні закону про національну безпеку. Чоловіків було заарештовано у п'ятницю, 6 березня, за підозрою у пособництві іноземній розвідувальній службі, порушуючи статтю 3 закону про національну безпеку 2023 року. Країною, якої стосується розслідування, є Іран", - повідомили у лондонській поліції.
Як вказано заарештовано "одного іранця та трьох громадян Великої Британії та Ірану, невдовзі після 01:00 (за місцевим часом) за адресами в Барнеті та Вотфорді в межах заздалегідь спланованої операції".
"Розслідування стосується передбачуваного стеження за місцями та особами, пов'язаними з єврейською громадою в районі Лондона", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, ще шість чоловіків було заарештовано за адресою в районі Великого Лондона Герроу за підозрою у пособництві злочинцю. Одного з чоловіків також заарештували за підозрою в нападі на співробітника поліції.
Усіх 10 чоловіків взято під варту.
Арешти та обшуки проводилися підрозділом боротьби з тероризмом у Лондоні.
