У Британії чотирьох чоловіків арештували за підозрою у шпигунстві для Ірану

5 березня, 23:07 • 14828 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 29440 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 32687 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 68235 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 115916 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 55355 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 47386 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 76427 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 27937 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 51959 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Міністр оборони Ізраїлю розкрив деталі планування ліквідації Алі Хаменеї5 березня, 23:33 • 11527 перегляди
росія планує подвоїти чисельність підрозділів безпілотних систем за рахунок набору молоді6 березня, 01:00 • 12297 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 9876 перегляди
Ціни на нафту продемонстрували рекордне тижневе зростання через ескалацію на Близькому СходіPhoto04:18 • 6654 перегляди
Іран заявив про знищення американського винищувача F-15E та масштабний ракетний обстріл04:50 • 10964 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 32588 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 63444 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 76427 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 84444 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 83737 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Роберт Фіцо
Нарендра Моді
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Тегеран
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 9926 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 14371 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 17013 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 38329 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 44898 перегляди
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Соціальна мережа
Золото

У Британії чотирьох чоловіків арештували за підозрою у шпигунстві для Ірану

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Чотирьох чоловіків затримано в Лондоні за підозрою у шпигунстві на Іран. Вони стежили за єврейською громадою, ще шістьох затримано за пособництво.

У Британії чотирьох чоловіків арештували за підозрою у шпигунстві для Ірану

Чотирьох чоловіків, підозрюваних у стеженні за єврейською громадою Лондона, заарештовано у Великій Британії за підозрою у пособництві Ірану, повідомила в п'ятницю лондонська столична поліція, пише УНН.

Деталі

"Четверо людей було заарештовано в рамках розслідування, яке проводить контртерористична поліція за підозрою в порушенні закону про національну безпеку. Чоловіків було заарештовано у п'ятницю, 6 березня, за підозрою у пособництві іноземній розвідувальній службі, порушуючи статтю 3 закону про національну безпеку 2023 року. Країною, якої стосується розслідування, є Іран", - повідомили у лондонській поліції.

Як вказано заарештовано "одного іранця та трьох громадян Великої Британії та Ірану, невдовзі після 01:00 (за місцевим часом) за адресами в Барнеті та Вотфорді в межах заздалегідь спланованої операції".

"Розслідування стосується передбачуваного стеження за місцями та особами, пов'язаними з єврейською громадою в районі Лондона", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, ще шість чоловіків було заарештовано за адресою в районі Великого Лондона Герроу за підозрою у пособництві злочинцю. Одного з чоловіків також заарештували за підозрою в нападі на співробітника поліції.

Усіх 10 чоловіків взято під варту.

Арешти та обшуки проводилися підрозділом боротьби з тероризмом у Лондоні.

У ФБР назвали "потенційно актом тероризму" смертельну стрілянину в барі у Техасі, у стрілка вдома знайшли іранський прапор 02.03.26, 17:09 • 7620 переглядiв

Юлія Шрамко

КриміналСвіт
Обшук
Сутички
Велика Британія
Іран
Лондон