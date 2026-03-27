Великобритания выделяет 133 миллиона долларов на ПВО для Украины

Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине, который предусматривает дополнительные более 133 млн долларов на усиление противовоздушной обороны. Об этом сообщило правительство Британии, передает УНН.

Детали

Отмечается, что финансирование будет направлено на защиту украинских городов, критической инфраструктуры и передовых позиций от воздушных атак России.

"По мере того, как Путин продолжает свои отвратительные атаки по Украине, мое послание простое – поддержка Великобритании не ослабнет", – заявил премьер-министр Кир Стармер.

По его словам, новый пакет помощи позволит защитить миллионы украинцев от ударов по городам и жилым домам.

"Этот жизненно важный пакет ПВО поможет защитить миллионы людей в Украине от варварских ударов России", – подчеркнул он.

В британском правительстве уточнили, что новое финансирование доводит общий объем помощи на ПВО, предоставленной Украине за последние два месяца, до почти 800 млн долл.

Министр обороны Великобритании Джон Хили отметил, что Украина продолжает противостоять массированным атакам и нуждается в усилении защиты.

"Это обеспечит Украине критически важные средства ПВО для защиты гражданского населения, городов и критической инфраструктуры от постоянных атак России", – сказал он.

Также в Лондоне подчеркнули, что новый пакет является частью более широкой стратегии поддержки Украины и давления на Россию. В частности, ранее было объявлено о возможности для британских военных осуществлять проверки судов так называемого "теневого флота" в водах Великобритании.

Новый пакет дополняет предыдущую помощь на более чем 660 млн долларов, объявленную в феврале, которая включала поставки более тысячи ракет, а также финансирование быстрого производства перехватчиков.

Кроме того, Великобритания участвует в международных инициативах поддержки Украины, в частности в формате Контактной группы по обороне Украины вместе с союзниками по НАТО.

Правительство подчеркивает, что общий уровень военной помощи Украине со стороны Великобритании составляет около 4 млрд долларов в год и будет оставаться на этом уровне "столько, сколько потребуется".

