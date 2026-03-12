$43.980.1150.930.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

"Прихована рука" путіна, ймовірно, допомагає Ірану проти Трампа - міністр оборони Британії

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Міністр оборони Джон Гілі заявив про допомогу росії Ірану в зміні тактики використання дронів. Це дозволяє Тегерану ефективніше атакувати бази США.

"Прихована рука" путіна, ймовірно, допомагає Ірану проти Трампа - міністр оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що "прихована рука" російського диктатора володимира путіна, ймовірно, допомагає Ірану у боротьбі проти президента США Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

"Прихована рука" володимира путіна, ймовірно, допомагає Ірану відповісти на війну Дональда Трампа, заявив міністр оборони Великої Британії після того, як стало відомо, що пов'язані з Іраном безпілотники вразили базу в Іраку, де дислокуються британські війська.

Джон Гілі заявив, що атаки іранських сил на цілі на Близькому Сході мають характерні риси дій російських військ у війні проти України.

Це включає зміну у використанні Іраном своїх безпілотників.

Видання зауважує, що Тегеран продав росії тисячі односторонніх ударних безпілотників "Шахед" у перші місяці повномасштабного вторгнення президента Путіна в Україну.

Росіяни за допомогою Ірану розробили власну версію безпілотного літального апарату, і тепер уроки, винесені ними з бойових дій в Україні, схоже, допомагають іранцям у їхніх діях у відповідь на хвилі американських та ізраїльських ударів по Ірану.

"Нікого не здивує думка про те, що за деякими тактиками Ірану, а можливо, і за деякими його можливостями, стоїть прихована рука путіна", - заявив пан Гілі, виступаючи перед журналістами під час поїздки до Постійного об'єднаного штабу (ПОШ) Великої Британії в Нортвуді.

У рф запевнили Трампа, що не передають розвіддані Ірану для атак на США - Віткофф10.03.26, 19:04 • 3667 переглядiв

Міністр оборони Британії заявив, що цей ймовірний зв'язок з росією "не в останню чергу пояснюється тим, що єдиним світовим лідером, який отримує вигоду із захмарних цін на нафту на даний момент, є путін".

Він мав на увазі різкий стрибок цін на нафту після того, як Іран використав своє панування над Ормузькою протокою біля свого узбережжя, щоб заблокувати один із найважливіших світових судноплавних шляхів.

Міністр оборони заявив, що російський президент "явно швидше вітає цю війну, ніж будь-хто інший".

Генерал-лейтенант Нік Перрі, начальник об'єднаних операцій, який займається всіма військовими операціями Великої Британії по всьому світу, заявив, що існує "певно" зв'язок між росією та Іраном, які мають давні військові відносини.

"Ми безперечно бачимо, що іранська тактика використання безпілотників перейнята в росії — вони літають на меншій висоті, що робить їх ефективнішими", — сказав генерал-лейтенант Перрі, звертаючись до пана Гілі, коли вони розглядали карту Перської затоки в кімнаті в штабі армії.

"Немає сумнівів, що [іранська] тактика змінилася", - сказав генерал-лейтенант Перрі.

Антоніна Туманова

