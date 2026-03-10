У рф запевнили Трампа, що не передають розвіддані Ірану для атак на США - Віткофф
Київ • УНН
Під час розмови з Трампом російська сторона спростувала надання Ірану даних для ударів по базах США. Спецпосланець Віткофф зауважив, що "можуть вірити їм на слово".
У понеділок під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російські лідери спростували твердження про те, що вони діляться розвідувальною інформацією з Іраном під час війни. Про це заявив спеціальний посланець США Стів Віткофф, передає УНН із посиланням на CNBC.
"Ми можемо повірити їм на слово", - сказав Віткофф в інтерв'ю програмі "Money Movers" на каналі CNBC. "Сподіватимемося, що вони не діляться".
Відомо, що Трамп розмовляв із російським лідером володимиром путіним у понеділок.
"Вчора під час розмови з президентом (США - ред.) росіяни сказали, що вони не діляться інформацією", - сказав Віткофф CNBC.
Додамо
У суботу MS Now у репортажі з посиланням на двох американських чиновників, знайомих із ситуацією, повідомило, що росія надає Ірану інформацію, яка може допомогти іранським військам завдавати ударів по американських кораблях, літакам та військовим базам на Близькому Сході.
"Росія надає Ірану розвідувальну допомогу", - сказав один із чиновників MS Now.
На запитання у вівторок про те, чи росіяни ділилися розвідувальною інформацією з Іраном, Віткофф ухилився від відповіді.
"Ну, я не офіцер розвідки, тому нічого не можу сказати", - заявив він.
У п'ятницю Трамп розкритикував репортера Fox News Пітера Дусі за питання про припущення, що росія допомагає Ірану завдавати ударів по американських військах у регіоні.
Один із чиновників, який розмовляв з MS Now для суботньої статті, сказав: "Я не бачив нічого, що вказувало б на те, що росія відіграє стратегічну чи тактичну бойову роль".