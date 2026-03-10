$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
15:44 • 10072 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 15453 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 13315 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 20739 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 24710 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 37293 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 47879 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 51936 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 84193 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 53622 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

У рф запевнили Трампа, що не передають розвіддані Ірану для атак на США - Віткофф

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Під час розмови з Трампом російська сторона спростувала надання Ірану даних для ударів по базах США. Спецпосланець Віткофф зауважив, що "можуть вірити їм на слово".

У понеділок під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російські лідери спростували твердження про те, що вони діляться розвідувальною інформацією з Іраном під час війни. Про це заявив спеціальний посланець США Стів Віткофф, передає УНН із посиланням на CNBC.

"Ми можемо повірити їм на слово", - сказав Віткофф в інтерв'ю програмі "Money Movers" на каналі CNBC. "Сподіватимемося, що вони не діляться".

Відомо, що Трамп розмовляв із російським лідером володимиром путіним у понеділок.

"Вчора під час розмови з президентом (США - ред.) росіяни сказали, що вони не діляться інформацією", - сказав Віткофф CNBC.

Гегсет застеріг рф від втручання у конфлікт з Іраном і розкрив очікування щодо війни в Україні після переговорів Трампа і путіна 10.03.26, 15:09 • 2988 переглядiв

Додамо

У суботу MS Now у репортажі з посиланням на двох американських чиновників, знайомих із ситуацією, повідомило, що росія надає Ірану інформацію, яка може допомогти іранським військам завдавати ударів по американських кораблях, літакам та військовим базам на Близькому Сході.

"Росія надає Ірану розвідувальну допомогу", - сказав один із чиновників MS Now.

На запитання у вівторок про те, чи росіяни ділилися розвідувальною інформацією з Іраном, Віткофф ухилився від відповіді.

"Ну, я не офіцер розвідки, тому нічого не можу сказати", - заявив він.

У п'ятницю Трамп розкритикував репортера Fox News Пітера Дусі за питання про припущення, що росія допомагає Ірану завдавати ударів по американських військах у регіоні.

Один із чиновників, який розмовляв з MS Now для суботньої статті, сказав: "Я не бачив нічого, що вказувало б на те, що росія відіграє стратегічну чи тактичну бойову роль".

Антоніна Туманова

