Гегсет застеріг рф від втручання у конфлікт з Іраном і розкрив очікування щодо війни в Україні після переговорів Трампа і путіна

Ексклюзив
12:33 • 3202 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 11021 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 18165 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
08:20 • 30180 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 46165 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 81054 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 51969 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 57591 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 55618 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 80315 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Австралія відправляє до ОАЕ розвідувальний літак та ракети10 березня, 04:08 • 6996 перегляди
Курс валют на 10 березня: долар та євро синхронно дорожчають10 березня, 06:00 • 14755 перегляди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим10 березня, 06:25 • 29955 перегляди
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo08:42 • 20888 перегляди
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко09:07 • 15644 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
11:25 • 18166 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
08:20 • 30180 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 68810 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 72010 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 80315 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Урсула фон дер Ляєн
Роберт Фіцо
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Донецька область
УНН Lite
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12 • 494 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 5486 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 23793 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 31439 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 31198 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Опалення

Гегсет застеріг рф від втручання у конфлікт з Іраном і розкрив очікування щодо війни в Україні після переговорів Трампа і путіна

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Піт Гегсет назвав розмову Трампа з путіним рішучою та закликав рф не залучатися до конфлікту з Іраном. Раніше стало відомо про допомогу москви розвідкою Тегерану.

Гегсет застеріг рф від втручання у конфлікт з Іраном і розкрив очікування щодо війни в Україні після переговорів Трампа і путіна

Міністр війни США Піт Гегсет застеріг росію не втручатися у війну з Іраном і розкрив очікування щодо війни рф проти України після переговорів президента США Дональда Трампа із главою кремля володимиром путіним, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Його коментар пролунав після того, як його запитали про вчорашню телефонну розмову президента Дональда Трампа із главою кремля володимиром путіним.

Гегсет охарактеризував розмову як "рішучий дзвінок", що, як він сподівається, підтвердив "можливість певного миру" у війні росії з Україною.

Він сказав, що розмова також підтвердила "визнання того, що, оскільки це стосується цього конфлікту, вони не повинні бути залучені".

Доповнення

Раніше джерела повідомили ЗМІ, що росія допомагає Ірану у військових діях, надаючи розвідувальну інформацію про військові цілі США.

росія надає Ірану розвіддані для ударів по американських військах - WP06.03.26, 14:04 • 4815 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Піт Гегсет
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран