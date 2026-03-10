Гегсет застеріг рф від втручання у конфлікт з Іраном і розкрив очікування щодо війни в Україні після переговорів Трампа і путіна
Київ • УНН
Піт Гегсет назвав розмову Трампа з путіним рішучою та закликав рф не залучатися до конфлікту з Іраном. Раніше стало відомо про допомогу москви розвідкою Тегерану.
Міністр війни США Піт Гегсет застеріг росію не втручатися у війну з Іраном і розкрив очікування щодо війни рф проти України після переговорів президента США Дональда Трампа із главою кремля володимиром путіним, пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Його коментар пролунав після того, як його запитали про вчорашню телефонну розмову президента Дональда Трампа із главою кремля володимиром путіним.
Гегсет охарактеризував розмову як "рішучий дзвінок", що, як він сподівається, підтвердив "можливість певного миру" у війні росії з Україною.
Він сказав, що розмова також підтвердила "визнання того, що, оскільки це стосується цього конфлікту, вони не повинні бути залучені".
Доповнення
Раніше джерела повідомили ЗМІ, що росія допомагає Ірану у військових діях, надаючи розвідувальну інформацію про військові цілі США.
