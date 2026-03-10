Хегсет предостерег РФ от вмешательства в конфликт с Ираном и раскрыл ожидания относительно войны в Украине после переговоров Трампа и Путина

Министр войны США Пит Хегсет предостерег Россию от вмешательства в войну с Ираном и раскрыл ожидания относительно войны РФ против Украины после переговоров президента США Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Его комментарий прозвучал после того, как его спросили о вчерашнем телефонном разговоре президента Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным.

Хегсет охарактеризовал разговор как "решительный звонок", который, как он надеется, подтвердил "возможность определенного мира" в войне России с Украиной.

Он сказал, что разговор также подтвердил "признание того, что, поскольку это касается этого конфликта, они не должны быть вовлечены".

Дополнение

Ранее источники сообщили СМИ, что Россия помогает Ирану в военных действиях, предоставляя разведывательную информацию о военных целях США.

россия предоставляет Ирану разведданные для ударов по американским войскам - WP