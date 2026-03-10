Хегсет предостерег РФ от вмешательства в конфликт с Ираном и раскрыл ожидания относительно войны в Украине после переговоров Трампа и Путина

ukenru
Эксклюзив
14:11 • 700 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
12:33 • 9022 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
11:27 • 16905 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25 • 25415 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 37342 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 49321 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 82612 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 53030 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 58131 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 55879 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
11:25 • 25415 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 37342 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 71922 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 75177 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 83347 просмотра
Хегсет предостерег РФ от вмешательства в конфликт с Ираном и раскрыл ожидания относительно войны в Украине после переговоров Трампа и Путина

Киев • УНН

 • 1508 просмотра

Пит Хегсет назвал разговор Трампа с Путиным решительным и призвал РФ не вовлекаться в конфликт с Ираном. Ранее стало известно о помощи Москвы разведкой Тегерану.

Хегсет предостерег РФ от вмешательства в конфликт с Ираном и раскрыл ожидания относительно войны в Украине после переговоров Трампа и Путина

Министр войны США Пит Хегсет предостерег Россию от вмешательства в войну с Ираном и раскрыл ожидания относительно войны РФ против Украины после переговоров президента США Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Его комментарий прозвучал после того, как его спросили о вчерашнем телефонном разговоре президента Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным.

Хегсет охарактеризовал разговор как "решительный звонок", который, как он надеется, подтвердил "возможность определенного мира" в войне России с Украиной.

Он сказал, что разговор также подтвердил "признание того, что, поскольку это касается этого конфликта, они не должны быть вовлечены".

Дополнение

Ранее источники сообщили СМИ, что Россия помогает Ирану в военных действиях, предоставляя разведывательную информацию о военных целях США.

россия предоставляет Ирану разведданные для ударов по американским войскам - WP06.03.26, 14:04 • 4817 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Пит Хегсетх
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Иран