В рф заверили Трампа, что не передают разведданные Ирану для атак на США - Уиткофф
Киев • УНН
Во время разговора с Трампом российская сторона опровергла предоставление Ирану данных для ударов по базам США. Спецпосланник Уиткофф отметил, что "могут верить им на слово".
В понедельник во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российские лидеры опровергли утверждения о том, что они делятся разведывательной информацией с Ираном во время войны. Об этом заявил специальный посланник США Стив Уиткофф, передает УНН со ссылкой на CNBC.
"Мы можем поверить им на слово", - сказал Уиткофф в интервью программе "Money Movers" на канале CNBC. "Будем надеяться, что они не делятся".
Известно, что Трамп разговаривал с российским лидером владимиром путиным в понедельник.
"Вчера во время разговора с президентом (США - ред.) русские сказали, что они не делятся информацией", - сказал Уиткофф CNBC.
Добавим
В субботу MS Now в репортаже со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией, сообщило, что россия предоставляет Ирану информацию, которая может помочь иранским войскам наносить удары по американским кораблям, самолетам и военным базам на Ближнем Востоке.
"россия предоставляет Ирану разведывательную помощь", - сказал один из чиновников MS Now.
На вопрос во вторник о том, делились ли русские разведывательной информацией с Ираном, Уиткофф уклонился от ответа.
"Ну, я не офицер разведки, поэтому ничего не могу сказать", - заявил он.
В пятницу Трамп раскритиковал репортера Fox News Питера Дуси за вопрос о предположениях, что россия помогает Ирану наносить удары по американским войскам в регионе.
Один из чиновников, который разговаривал с MS Now для субботней статьи, сказал: "Я не видел ничего, что указывало бы на то, что россия играет стратегическую или тактическую боевую роль".