В рф заверили Трампа, что не передают разведданные Ирану для атак на США - Уиткофф

Эксклюзив
17:36
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
15:44
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:25
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
14:11
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
12:33
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - МинэнергоVideo10 марта, 08:42
В структуре НГУ сформированы новые подразделения, приказ подписан - Клименко10 марта, 09:07
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32
Магамедрасулов из НАБУ "участвовал" в операции "Мидас", находясь на отдыхе на Тенерифе со своей девушкой - СМИPhoto12:51
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах13:12
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит15:46
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:44
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
15:25
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Виталий Кличко
Юлия Свириденко
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Турция
Венгрия
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину17:17
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo16:04
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах13:12
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41
MIM-104 Patriot
Золото
Шахед-136
В рф заверили Трампа, что не передают разведданные Ирану для атак на США - Уиткофф

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Во время разговора с Трампом российская сторона опровергла предоставление Ирану данных для ударов по базам США. Спецпосланник Уиткофф отметил, что "могут верить им на слово".

В рф заверили Трампа, что не передают разведданные Ирану для атак на США - Уиткофф

В понедельник во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российские лидеры опровергли утверждения о том, что они делятся разведывательной информацией с Ираном во время войны. Об этом заявил специальный посланник США Стив Уиткофф, передает УНН со ссылкой на CNBC.

"Мы можем поверить им на слово", - сказал Уиткофф в интервью программе "Money Movers" на канале CNBC. "Будем надеяться, что они не делятся".

Известно, что Трамп разговаривал с российским лидером владимиром путиным в понедельник.

"Вчера во время разговора с президентом (США - ред.) русские сказали, что они не делятся информацией", - сказал Уиткофф CNBC.

Хегсет предостерег рф от вмешательства в конфликт с Ираном и раскрыл ожидания относительно войны в Украине после переговоров Трампа и путина10.03.26, 15:09

Добавим

В субботу MS Now в репортаже со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией, сообщило, что россия предоставляет Ирану информацию, которая может помочь иранским войскам наносить удары по американским кораблям, самолетам и военным базам на Ближнем Востоке.

"россия предоставляет Ирану разведывательную помощь", - сказал один из чиновников MS Now.

На вопрос во вторник о том, делились ли русские разведывательной информацией с Ираном, Уиткофф уклонился от ответа.

"Ну, я не офицер разведки, поэтому ничего не могу сказать", - заявил он.

В пятницу Трамп раскритиковал репортера Fox News Питера Дуси за вопрос о предположениях, что россия помогает Ирану наносить удары по американским войскам в регионе.

Один из чиновников, который разговаривал с MS Now для субботней статьи, сказал: "Я не видел ничего, что указывало бы на то, что россия играет стратегическую или тактическую боевую роль".

Антонина Туманова

Владимир Путин
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Иран