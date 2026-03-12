"Скрытая рука" путина, вероятно, помогает Ирану против Трампа - министр обороны Британии

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что "скрытая рука" российского диктатора владимира путина, вероятно, помогает Ирану в борьбе против президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

"Скрытая рука" владимира путина, вероятно, помогает Ирану ответить на войну Дональда Трампа, заявил министр обороны Великобритании после того, как стало известно, что связанные с Ираном беспилотники поразили базу в Ираке, где дислоцируются британские войска.

Джон Хили заявил, что атаки иранских сил на цели на Ближнем Востоке имеют характерные черты действий российских войск в войне против Украины.

Это включает изменение в использовании Ираном своих беспилотников.

Издание отмечает, что Тегеран продал россии тысячи односторонних ударных беспилотников "Шахед" в первые месяцы полномасштабного вторжения президента Путина в Украину.

Россияне с помощью Ирана разработали собственную версию беспилотного летательного аппарата, и теперь уроки, извлеченные ими из боевых действий в Украине, похоже, помогают иранцам в их действиях в ответ на волны американских и израильских ударов по Ирану.

"Никого не удивит мысль о том, что за некоторыми тактиками Ирана, а возможно, и за некоторыми его возможностями, стоит скрытая рука путина", - заявил господин Хили, выступая перед журналистами во время поездки в Постоянный объединенный штаб (ПОШ) Великобритании в Нортвуде.

В рф заверили Трампа, что не передают разведданные Ирану для атак на США - Уиткофф

Министр обороны Британии заявил, что эта вероятная связь с россией "не в последнюю очередь объясняется тем, что единственным мировым лидером, который получает выгоду от заоблачных цен на нефть на данный момент, является путин".

Он имел в виду резкий скачок цен на нефть после того, как Иран использовал свое господство над Ормузским проливом у своего побережья, чтобы заблокировать один из важнейших мировых судоходных путей.

Министр обороны заявил, что российский президент "явно скорее приветствует эту войну, чем кто-либо другой".

Генерал-лейтенант Ник Перри, начальник объединенных операций, который занимается всеми военными операциями Великобритании по всему миру, заявил, что существует "определенно" связь между россией и Ираном, которые имеют давние военные отношения.

"Мы бесспорно видим, что иранская тактика использования беспилотников перенята у россии — они летают на меньшей высоте, что делает их более эффективными", — сказал генерал-лейтенант Перри, обращаясь к господину Хили, когда они рассматривали карту Персидского залива в комнате в штабе армии.

"Нет сомнений, что [иранская] тактика изменилась", - сказал генерал-лейтенант Перри.