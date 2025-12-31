Спланували зустрічі в січні: Умєров поговорив з Рубіо, Віткоффом та Кушнером, а також радниками Британії, Франції та Німеччини
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Президенту України Володимиру Зеленському про результати телефонної розмови з американськими та європейськими партнерами. Скоординовано позиції та заплановано подальші зустрічі у січні, включаючи зустріч 3 січня за участі понад 10 країн та міжнародних організацій.
Доповів Президентові України про результати телефонної розмови з американськими та європейськими партнерами. З американського боку у розмові взяли участь Марко Рубіо, Стів Віткофф та Джаред Кушнер. З європейського – радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції. Скоординували позиції та спланували подальші зустрічі з європейськими й американськими партнерами у січні
Він додав, що окремо готується зустріч з європейськими партнерами 3 січня у форматі радників з питань національної безпеки.
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Також очікується, що американські партнери приєднаються онлайн. У новому році продовжимо роботу над рішеннями, які мають дати відчутний результат
Нагадаємо
Радники з нацбезпеки країн "коаліції охочих" і України запланували зустріч в Україні 3 січня, після цього очікується зустріч на рівні лідерів 6 січня у Франції, повідомив Президент Володимир Зеленський, вказавши на "готовність" команди президента США Дональда Трампа "брати участь в усіх дієвих форматах".