Запланировали встречи в январе: Умеров поговорил с Рубио, Виткоффом и Кушнером, а также советниками Великобритании, Франции и Германии

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах телефонного разговора с американскими и европейскими партнерами, по результатам которого скоординировали позиции и спланировали дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе. Об этом Умеров написал в Telegram, передает УНН.

Доложил Президенту Украины о результатах телефонного разговора с американскими и европейскими партнерами. С американской стороны в разговоре приняли участие Марко Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. С европейской – советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции. Скоординировали позиции и спланировали дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе - написал Умеров.

Он добавил, что отдельно готовится встреча с европейскими партнерами 3 января в формате советников по вопросам национальной безопасности.

Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Также ожидается, что американские партнеры присоединятся онлайн. В новом году продолжим работу над решениями, которые должны дать ощутимый результат - добавил Умеров.

Напомним

Советники по нацбезопасности стран "коалиции желающих" и Украины запланировали встречу в Украине 3 января, после этого ожидается встреча на уровне лидеров 6 января во Франции, сообщил Президент Владимир Зеленский, указав на "готовность" команды президента США Дональда Трампа "участвовать во всех действенных форматах".