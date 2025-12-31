Запланировали встречи в январе: Умеров поговорил с Рубио, Виткоффом и Кушнером, а также советниками Великобритании, Франции и Германии

$42.390.17
49.860.20
ukenru
18:52 • 1000 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
16:58 • 5552 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
15:45 • 10362 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 11452 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 14604 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 18495 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 18713 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 16945 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15318 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 14117 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3м/с
84%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto31 декабря, 11:49 • 16197 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса31 декабря, 12:27 • 14628 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 13430 просмотра
"Он идиот": Трамп резко высказался о Келлоге, когда тот назвал Зеленского "мужественным лидером"31 декабря, 12:55 • 12987 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 8228 просмотра
публикации
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 8348 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 62397 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 63793 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 57769 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 85415 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Рустем Умеров
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Одесская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 8348 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни15:46 • 4434 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 13480 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса31 декабря, 12:27 • 14674 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto31 декабря, 11:49 • 16246 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Financial Times

Запланировали встречи в январе: Умеров поговорил с Рубио, Виткоффом и Кушнером, а также советниками Великобритании, Франции и Германии

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах телефонного разговора с американскими и европейскими партнерами. Скоординированы позиции и запланированы дальнейшие встречи в январе, включая встречу 3 января с участием более 10 стран и международных организаций.

Запланировали встречи в январе: Умеров поговорил с Рубио, Виткоффом и Кушнером, а также советниками Великобритании, Франции и Германии

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах телефонного разговора с американскими и европейскими партнерами, по результатам которого скоординировали позиции и спланировали дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе. Об этом Умеров написал в Telegram, передает УНН.

Доложил Президенту Украины о результатах телефонного разговора с американскими и европейскими партнерами. С американской стороны в разговоре приняли участие Марко Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. С европейской – советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции. Скоординировали позиции и спланировали дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе

- написал Умеров.

Он добавил, что отдельно готовится встреча с европейскими партнерами 3 января в формате советников по вопросам национальной безопасности.

Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Также ожидается, что американские партнеры присоединятся онлайн. В новом году продолжим работу над решениями, которые должны дать ощутимый результат

- добавил Умеров.

Напомним

Советники по нацбезопасности стран "коалиции желающих" и Украины запланировали встречу в Украине 3 января, после этого ожидается встреча на уровне лидеров 6 января во Франции, сообщил Президент Владимир Зеленский, указав на "готовность" команды президента США Дональда Трампа "участвовать во всех действенных форматах".

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Рустем Умеров
Марко Рубио
Европейская комиссия
Европейский совет
НАТО
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Украина