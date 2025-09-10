Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводства
Киев • УНН
Оперативное командование ВС Польши подтвердило нарушение воздушного пространства страны российскими дронами 10 сентября. Продолжается операция по идентификации и нейтрализации объектов, задействовано вооружение.
Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны российскими ударными дронами в ночь на 10 сентября. Об этом информирует УНН со ссылкой на пост Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х.
Обратите внимание, что во время сегодняшнего нападения российской федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, наше воздушное пространство неоднократно нарушалось объектами типа беспилотник
В ведомстве заявили, что сейчас продолжается операция, направленная на идентификацию и нейтрализацию объектов.
"По приказу Оперативного командующего Вооруженными силами Польши было задействовано вооружение, а службы активно работают над определением местонахождения сбитых объектов. Отмечаем, что военная операция продолжается, и призываем людей оставаться дома. Наиболее угрожающими являются Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства", - сообщили в Оперативном командовании Вооруженных Сил Польши.
В военном ведомстве заверили, что следят за текущей ситуацией, а силы и средства, находящиеся под его командованием, остаются полностью готовыми к немедленному реагированию.
Напомним
В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".
Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).
Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.
