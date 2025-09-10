Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводства

$41.250.03
48.380.22
ukenru
9 сентября, 19:32 • 18265 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 28279 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 31154 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 20831 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 47802 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 76868 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 61919 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 37568 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 30890 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 30012 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.6м/с
82%
755мм
Популярные новости
Под Киевом пьяный водитель Lexus сбил 9-летнюю девочку9 сентября, 18:24 • 10620 просмотра
российские дроны залетели в Польшу: местный аэропорт закрыт из-за "незапланированной военной активности"Photo22:51 • 7652 просмотра
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.Photo23:36 • 12857 просмотра
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положениемPhoto00:14 • 4370 просмотра
Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"Photo00:42 • 5174 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 18265 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo9 сентября, 16:51 • 21422 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 31154 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 48173 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 76868 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Борис Писториус
Эмманюэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 37206 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 35327 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 33951 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 103230 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 59513 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
MIM-23 Hawk
Шахед-136

Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводства

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Оперативное командование ВС Польши подтвердило нарушение воздушного пространства страны российскими дронами 10 сентября. Продолжается операция по идентификации и нейтрализации объектов, задействовано вооружение.

Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводства

Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны российскими ударными дронами в ночь на 10 сентября. Об этом информирует УНН со ссылкой на пост Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

Обратите внимание, что во время сегодняшнего нападения российской федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, наше воздушное пространство неоднократно нарушалось объектами типа беспилотник

- говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что сейчас продолжается операция, направленная на идентификацию и нейтрализацию объектов.

"По приказу Оперативного командующего Вооруженными силами Польши было задействовано вооружение, а службы активно работают над определением местонахождения сбитых объектов. Отмечаем, что военная операция продолжается, и призываем людей оставаться дома. Наиболее угрожающими являются Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства", - сообщили в Оперативном командовании Вооруженных Сил Польши.

В военном ведомстве заверили, что следят за текущей ситуацией, а силы и средства, находящиеся под его командованием, остаются полностью готовыми к немедленному реагированию.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".   

Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).

Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

Конгрессмен США обвинил Россию в объявлении войны Польше10.09.25, 03:51 • 1702 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Государственная граница Украины
Люблин
Украина
Польша