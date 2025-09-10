Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводства

Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны российскими ударными дронами в ночь на 10 сентября. Об этом информирует УНН со ссылкой на пост Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

Обратите внимание, что во время сегодняшнего нападения российской федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, наше воздушное пространство неоднократно нарушалось объектами типа беспилотник