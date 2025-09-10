$41.250.03
9 сентября, 19:32 • 16458 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 25957 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 29338 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 19708 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 46879 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 75916 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 61578 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 37384 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 30797 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 29903 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Конгрессмен США обвинил Россию в объявлении войны Польше

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Конгрессмен Джо Уилсон обвинил Россию в объявлении войны Польше после обнаружения российских дронов на ее территории. Он призвал администрацию США разрешить Украине наносить удары вглубь территории РФ.

Конгрессмен США обвинил Россию в объявлении войны Польше

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обвинил Россию в фактическом объявлении войны Польше и призвал администрацию президента США Дональда Трампа разрешить Украине наносить удары вглубь территории РФ. Его заявление прозвучало после сообщений об обнаружении российских «Шахедов» в Польше. Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

В ночь на среду, 10 сентября, Уилсон отреагировал на информацию о возможном проникновении российских ударных дронов в воздушное пространство Польши, подчеркнув, что это является прямой атакой на союзника по НАТО.

«Россия атакует союзника НАТО Польшу иранскими дронами «Шахед» менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме. Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быструю реакцию на непрерывную беспричинную агрессию военного преступника Путина против свободных и продуктивных наций», — написал Уилсон.

«Я призываю президента Трампа ответить обязательными санкциями, которые обанкротят российскую военную машину, и вооружить Украину оружием, способным нанести удар по России. Путин больше не довольствуется лишь поражением в Украине, бомбардируя матерей и младенцев, теперь он непосредственно испытывает нашу решимость на территории НАТО. Путин заявил, что «Россия не знает границ». Свободные и процветающие нации научат Россию, что такое границы», — говорится в сообщении Уилсона.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт «Жешув» закрыт из-за «незапланированной военной активности».

Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).

Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

Война РФ против Украины показала, что весь Евросоюз должен готовиться к обороне – президент Литвы10.09.25, 00:21 • 1616 просмотров

Вита Зеленецкая

