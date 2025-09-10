Конгрессмен США обвинил Россию в объявлении войны Польше

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обвинил Россию в фактическом объявлении войны Польше и призвал администрацию президента США Дональда Трампа разрешить Украине наносить удары вглубь территории РФ. Его заявление прозвучало после сообщений об обнаружении российских «Шахедов» в Польше. Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

В ночь на среду, 10 сентября, Уилсон отреагировал на информацию о возможном проникновении российских ударных дронов в воздушное пространство Польши, подчеркнув, что это является прямой атакой на союзника по НАТО.

«Россия атакует союзника НАТО Польшу иранскими дронами «Шахед» менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме. Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быструю реакцию на непрерывную беспричинную агрессию военного преступника Путина против свободных и продуктивных наций», — написал Уилсон.

«Я призываю президента Трампа ответить обязательными санкциями, которые обанкротят российскую военную машину, и вооружить Украину оружием, способным нанести удар по России. Путин больше не довольствуется лишь поражением в Украине, бомбардируя матерей и младенцев, теперь он непосредственно испытывает нашу решимость на территории НАТО. Путин заявил, что «Россия не знает границ». Свободные и процветающие нации научат Россию, что такое границы», — говорится в сообщении Уилсона.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт «Жешув» закрыт из-за «незапланированной военной активности».

Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).

Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

