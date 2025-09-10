Конгресмен США звинуватив росію в оголошенні війни Польщі
Київ • УНН
Конгресмен Джо Вілсон звинуватив Росію в оголошенні війни Польщі після виявлення російських дронів на її території. Він закликав адміністрацію США дозволити Україні завдавати ударів у глиб території РФ.
Конгресмен-республіканець Джо Вілсон звинуватив росію у фактичному оголошенні війни Польщі та закликав адміністрацію Президента США Дональда Трампа дозволити Україні завдавати ударів у глиб території рф. Його заява пролунала після повідомлень про виявлення російських "Шахедів" у Польщі. Відповідний пост політик опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
У ніч на середу, 10 вересня Вілсон відреагував на інформацію про можливе проникнення російських ударних дронів у повітряний простір Польщі, наголосивши, що це є прямою атакою на союзника по НАТО.
"росія атакує союзника НАТО Польщу іранськими дронами "Шахед" менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їх швидку реакцію на безперервну безпричинну агресію військового злочинця путіна проти вільних і продуктивних націй", - написав Вілсон.
"Я закликаю президента Трампа відповісти обов'язковими санкціями, які збанкрутують російську військову машину, та озброїти Україну зброєю, здатною нанести удар по росії. путін більше не задовольняється лише поразкою в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. путін заявив, що "росія не знає кордонів". Вільні та процвітаючі нації навчать росію, що таке кордони", - йдеться у дописі Вілсона.
Нагадаємо
В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".
Також через незаплановану військову діяльність закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB).
Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.
Війна рф проти України показала, що весь Євросоюз має готуватися до оборони - президент Литви10.09.25, 00:21 • 1552 перегляди