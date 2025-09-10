$41.250.03
9 вересня, 19:32 • 16031 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 25320 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 28848 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 19380 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 46607 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 75703 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 61507 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 37341 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30779 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 29877 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Конгресмен США звинуватив росію в оголошенні війни Польщі

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Конгресмен Джо Вілсон звинуватив Росію в оголошенні війни Польщі після виявлення російських дронів на її території. Він закликав адміністрацію США дозволити Україні завдавати ударів у глиб території РФ.

Конгресмен США звинуватив росію в оголошенні війни Польщі

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон звинуватив росію у фактичному оголошенні війни Польщі та закликав адміністрацію Президента США Дональда Трампа дозволити Україні завдавати ударів у глиб території рф. Його заява пролунала після повідомлень про виявлення російських "Шахедів" у Польщі. Відповідний пост політик опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

У ніч на середу, 10 вересня Вілсон відреагував на інформацію про можливе проникнення російських ударних дронів у повітряний простір Польщі, наголосивши, що це є прямою атакою на союзника по НАТО.

"росія атакує союзника НАТО Польщу іранськими дронами "Шахед" менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їх швидку реакцію на безперервну безпричинну агресію військового злочинця путіна проти вільних і продуктивних націй", - написав Вілсон.

"Я закликаю президента Трампа відповісти обов'язковими санкціями, які збанкрутують російську військову машину, та озброїти Україну зброєю, здатною нанести удар по росії. путін більше не задовольняється лише поразкою в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. путін заявив, що "росія не знає кордонів". Вільні та процвітаючі нації навчать росію, що таке кордони", - йдеться у дописі Вілсона.

Нагадаємо

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".   

Також через незаплановану військову діяльність закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB).

Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.

Війна рф проти України показала, що весь Євросоюз має готуватися до оборони - президент Литви10.09.25, 00:21 • 1552 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Володимир Путін
НАТО
Шахед-136
Дональд Трамп
Люблін
Україна
Польща