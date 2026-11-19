В Польше задержали украинцев, которые писали «Слава УПА» на памятниках и, вероятно, работали на РФ
Киев • УНН
В Познани задержали двух украинцев за надписи «Слава УПА» на памятниках. Следствие проверяет их возможную связь с разведкой РФ.
В польской Познани задержали двух граждан Украины, которых подозревают в нанесении надписей "Слава УПА" на трёх памятниках. По версии прокуратуры, мужчины могли действовать в интересах российской разведки, пытаясь спровоцировать конфликт между украинцами и поляками. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.
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По данным следствия, надписи появились сразу на трёх памятниках в Познани. Правоохранители установили вероятную причастность к инцидентам двух украинцев.
Прокуратура предполагает, что действия подозреваемых могли координироваться в интересах российских спецслужб. В частности, один из мужчин должен был получить за нанесение надписей 1000 злотых
Провокация могла быть направлена на разжигание вражды
Польские правоохранители задержали обоих подозреваемых. Суд избрал им меры пресечения в виде полицейского надзора, запрета на выезд из Польши и запрета контактировать друг с другом.
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Следователи рассматривают версию о том, что надписи на памятниках были частью провокации, направленной на обострение исторических противоречий и ухудшение отношений между Польшей и Украиной.
В то же время причастность российской разведки в настоящее время остаётся версией следствия. Окончательные обстоятельства дела должны установить правоохранители.
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