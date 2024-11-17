Вместо российского генконсульства в Познани может появиться украинское - Сикорский
Киев • УНН
Глава МИД Польши Сикорский заявил о возможности размещения украинского консульства в здании российского после его закрытия в Познани. Решение обусловлено ростом количества украинцев в Польше и их консульскими потребностями.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что после закрытия генконсульства рф в Познани это здание может стать консульством Украины, если Киев подаст соответствующий запрос. Об этом сообщает RFM24, пишет УНН.
Детали
Сикорский отметил, что если Украина обратится относительно использования здания, которое освободится от россиян, для того чтобы открыть собственное консульство в этом городе, то Варшава отнесется к этому благосклонно.
Он пояснил, что в связи со стремительным увеличением количества украинцев на территории Польши, сейчас в стране недостаточно учреждений, которые бы отвечали потребностям.
Срок действия договора аренды этой недвижимости заканчивается в конце этого месяца. Сейчас речь идет о более чем десяти днях. Сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост количества украинских граждан в Польше, не соответствует консульским потребностям,
Он также подчеркнул, что консульства решают различные практические дела. В частности, юридические документы, рождение детей или же смерть людей и прочее.
Сикорский добавил, что закрытие российского консульства в Познани является символическим шагом, который подчеркивает позицию Варшавы о необходимости противодействия любым потенциальным угрозам от России, а также является демонстрацией солидарности с Украиной в ее борьбе против российской агрессии.
Напомним
Радослав Сикорский анонсировал важную встречу в формате "Веймарский треугольник плюс" на следующей неделе в Варшаве. На переговоры приглашены представители Украины, Франции, Германии и других европейских стран.