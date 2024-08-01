Киев • УНН
В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик. Водитель погиб на месте, 6 пассажиров травмированы, двое в тяжелом состоянии. Причиной аварии считают неосторожность водителя автобуса.
В Польше 30 июля пассажирский автобус с украинцами въехал в кузов грузовика. Пострадали шесть человек. Жизнь водителя спасти не удалось. Об этом сообщило польское издание Fakt, передает УНН.
Детали
ДТП произошло на автомагистрали А2 в Тульце возле Познани. Автобус с пассажирами врезался в заднюю часть грузовика.
По данным издания, в бусе кроме водителя, находилось семеро пассажиров. Среди них один поляк, остальные - граждане Украины. Утверждается, что только один из них не получил серьезных травм.
62-летний водитель (украинец) погиб на месте, остальных доставили в больницу. Состояние двух пострадавших оценивают как тяжелое - это 83-летняя женщина и 62-летний мужчина.
Отмечается, что пострадавших пришлось высвобождать из зажатых конструкций поврежденного автомобиля. На место выезжали пожарные, много машин скорой помощи и спасательный вертолет.
Fakt пишет, что по предварительным данным, ДТП произошло по неосторожности водителя автобуса. Впрочем точные обстоятельства должно выяснить следствие.
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