В Польше 30 июля пассажирский автобус с украинцами въехал в кузов грузовика. Пострадали шесть человек. Жизнь водителя спасти не удалось. Об этом сообщило польское издание Fakt, передает УНН.

Детали

ДТП произошло на автомагистрали А2 в Тульце возле Познани. Автобус с пассажирами врезался в заднюю часть грузовика.

По данным издания, в бусе кроме водителя, находилось семеро пассажиров. Среди них один поляк, остальные - граждане Украины. Утверждается, что только один из них не получил серьезных травм.

62-летний водитель (украинец) погиб на месте, остальных доставили в больницу. Состояние двух пострадавших оценивают как тяжелое - это 83-летняя женщина и 62-летний мужчина.

Отмечается, что пострадавших пришлось высвобождать из зажатых конструкций поврежденного автомобиля. На место выезжали пожарные, много машин скорой помощи и спасательный вертолет.

Fakt пишет, что по предварительным данным, ДТП произошло по неосторожности водителя автобуса. Впрочем точные обстоятельства должно выяснить следствие.

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