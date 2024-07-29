В Одесской области произошло ДТП, в котором травмировались шесть человек, среди них - три ребенка, сообщили в понедельник в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Автопроисшествие произошло сегодня, 29 июля, примерно в 6 часов на автодороге сообщением Одесса - Рени вблизи села Монаши.

«Предварительно полицейские установили, что 47-летний водитель легкового автомобиля Volkswagen... выехал с правой обочины на правую полосу перед грузовым автомобилем DAF. Пытаясь избежать столкновения, 26-летний водитель грузовика свернул на встречную полосу, куда одновременно выехал и водитель легковушки для осуществления разворота, где произошло столкновение транспортных средств», - сообщили в полиции.

Как указано, в результате ДТП «различные телесные повреждения получили водитель Volkswagen и его пассажиры: 45-летняя жена, 9-летняя дочь и 7-летний сын, а также 43-летняя соседка и ее 7-летняя дочь». Их, как сообщается, доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи почти всех отпустили домой. «Госпитализировали только 9-летнюю девочку», - отметили в полиции.

Водитель грузовика, по данным правоохранителей, не пострадал.

Проверка обоих водителей на состояние опьянения показала, что они были трезвы.

В ЕРДР внесли сведения по ч. 1 ст. 286 УКУ, которой квалифицируется нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение. В рамках производства транспортные средства поместили на штрафплощадку и назначили ряд экспертиз.

На Волині сталась ДТП за участі двох легковиків: одна людина загинула, серед постраждалих - троє дітей