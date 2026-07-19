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В Польше мужчина напал на 15-летнего украинца и его подругу из-за украинского языка

Киев • УНН

 • 4244 просмотра

В Плоцке взрослый мужчина ударил 15-летнего украинца и вытолкнул его с подругой из автобуса за разговор на украинском. Прокуратура расследует инцидент.

В Польше мужчина напал на 15-летнего украинца и его подругу из-за украинского языка

В польском Плоцке взрослый мужчина напал на 15-летнего юношу украинского происхождения и его подругу в автобусе из-за того, что они разговаривали на украинском, сообщает УНН со ссылкой на warszawa.tvp.pl.

Детали

Подростки ехали маршрутом №3, когда мужчина сделал им замечание, заявив, что в Польше нужно говорить по-польски. После этого он начал ругаться, ударил юношу и, по словам потерпевшего, вытолкнул его и девушку из автобуса.

Он (нападавший, - ред.) вел себя очень агрессивно, постоянно ругался, выталкивал нас из автобуса

- рассказал юноша.

Мать подростка Наталья Мельник заявила, что после инцидента сын не может чувствовать себя в безопасности в Плоцке.

Расследование проводит районная прокуратура. Правоохранители уже допросили законного представителя несовершеннолетнего и свидетеля. Сейчас устанавливают личность нападавшего.

Напомним

В Польше впервые большинство граждан выступило против приема украинских беженцев. Поддержка украинцев упала с 94% в 2022 году до 42%.

Александра Василенко

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