В Польше мужчина напал на 15-летнего украинца и его подругу из-за украинского языка
Киев • УНН
В Плоцке взрослый мужчина ударил 15-летнего украинца и вытолкнул его с подругой из автобуса за разговор на украинском. Прокуратура расследует инцидент.
В польском Плоцке взрослый мужчина напал на 15-летнего юношу украинского происхождения и его подругу в автобусе из-за того, что они разговаривали на украинском, сообщает УНН со ссылкой на warszawa.tvp.pl.
Детали
Подростки ехали маршрутом №3, когда мужчина сделал им замечание, заявив, что в Польше нужно говорить по-польски. После этого он начал ругаться, ударил юношу и, по словам потерпевшего, вытолкнул его и девушку из автобуса.
Он (нападавший, - ред.) вел себя очень агрессивно, постоянно ругался, выталкивал нас из автобуса
Мать подростка Наталья Мельник заявила, что после инцидента сын не может чувствовать себя в безопасности в Плоцке.
Расследование проводит районная прокуратура. Правоохранители уже допросили законного представителя несовершеннолетнего и свидетеля. Сейчас устанавливают личность нападавшего.
Напомним
В Польше впервые большинство граждан выступило против приема украинских беженцев. Поддержка украинцев упала с 94% в 2022 году до 42%.