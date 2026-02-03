Сбил 25-летнего мужчину и оставил его умирать на обочине: на Ровенщине задержали военного

$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 11990 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 18843 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 13482 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 21757 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 32651 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 30961 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 28415 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 29373 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 34681 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 44342 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
0м/с
68%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 55356 просмотра
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета3 февраля, 09:06 • 27624 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 10890 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 9630 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 6098 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 6302 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 9874 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 55471 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 65110 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 49629 просмотра
Актуальные люди
Олег Синегубов
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Киевская область
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto14:20 • 4234 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 10989 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 28843 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 29430 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 28659 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Фильм

Сбил 25-летнего мужчину и оставил его умирать на обочине: на Ровенщине задержали военного

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Командиру батареи одной из воинских частей Ровенской области сообщено о подозрении. Он совершил смертельное ДТП, сбив пешехода и оставив его на обочине.

Сбил 25-летнего мужчину и оставил его умирать на обочине: на Ровенщине задержали военного

Командир батареи одной из воинских частей Ровенской области, совершивший смертельное ДТП и оставивший пострадавшего на обочине, задержан и ему сообщено о подозрении, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении командиру батареи одной из воинских частей Ровенской области, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие и оставил пострадавшего на обочине 

- говорится в сообщении.

Детали

Авария произошла вечером 29 января 2026 года на автотрассе недалеко от села Шубкив Ровенского района. Военный, управляя служебным автомобилем, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине. В результате ДТП 25-летний мужчина получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался. Его тело обнаружили только утром 30 января. Назначены экспертизы для установления точного времени и причины смерти.

Водитель покинул место аварии, не вызвал скорую помощь и не проверил состояние пострадавшего. В тот же день правоохранители обнаружили автомобиль с характерными повреждениями и установили личность водителя.

Военному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности). Санкция статьи - до 5 лет лишения свободы.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В Киеве с участием военного произошло ДТП, в котором погибла мать двоих детей, начато расследование - ГБР29.12.25, 13:07 • 3374 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Ровненская область
Украина