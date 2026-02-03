Сбил 25-летнего мужчину и оставил его умирать на обочине: на Ровенщине задержали военного

Командир батареи одной из воинских частей Ровенской области, совершивший смертельное ДТП и оставивший пострадавшего на обочине, задержан и ему сообщено о подозрении, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении командиру батареи одной из воинских частей Ровенской области, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие и оставил пострадавшего на обочине - говорится в сообщении.

Детали

Авария произошла вечером 29 января 2026 года на автотрассе недалеко от села Шубкив Ровенского района. Военный, управляя служебным автомобилем, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине. В результате ДТП 25-летний мужчина получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался. Его тело обнаружили только утром 30 января. Назначены экспертизы для установления точного времени и причины смерти.

Водитель покинул место аварии, не вызвал скорую помощь и не проверил состояние пострадавшего. В тот же день правоохранители обнаружили автомобиль с характерными повреждениями и установили личность водителя.

Военному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности). Санкция статьи - до 5 лет лишения свободы.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В Киеве с участием военного произошло ДТП, в котором погибла мать двоих детей, начато расследование - ГБР