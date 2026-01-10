Венесуэла инициировала переговоры с США после захвата Мадуро
Делси Родригес, назначенная временным президентом Венесуэлы, объявила о начале дипломатического диалога с администрацией Дональда Трампа. Это происходит несмотря на официальное осуждение действий США, которые Каракас называет "незаконным похищением" Николаса Мадуро.
Детали
В заявлении, обнародованном в пятницу, правительство Венесуэлы назвало захват Мадуро актом "преступной агрессии", приведшим к гибели более 100 человек. В то же время Родригес, ранее возглавлявшая нефтяное ведомство и МИД, предложила Вашингтону "рабочую повестку дня, представляющую взаимный интерес".
Боливарианское правительство Венесуэлы решило начать предварительный дипломатический переговорный процесс с правительством Соединенных Штатов Америки, направленный на восстановление дипломатических миссий в обеих странах
Такой подход эксперты оценивают как попытку Родригес умиротворить Белый дом, сохраняя при этом лояльность радикальных сторонников бывшего президента внутри страны.
Жесты примирения и освобождение заключенных
Первым шагом к деэскалации стало решение Каракаса освободить группу заключенных. Глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, брат и.о. президента, объявил этот шаг "мирным предложением".
Среди освобожденных:
- Пятеро граждан Испании (один из них имеет двойное гражданство).
- Двое ведущих деятелей венесуэльской политической оппозиции.
Хорхе Родригес выразил благодарность за посредничество правительству Катара, президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве и бывшему премьеру Испании Хосе Луису Родригесу Сапатеро.
Позиция Вашингтона
Дональд Трамп ранее заявил, что Делси Родригес "готова делать то, что необходимо", однако предупредил, что она может поплатиться "большей ценой, чем Мадуро", если не будет сотрудничать в полной мере. Сейчас Белый дом рассматривает Родригес как прагматичную фигуру, способную обеспечить стабильность нефтяного сектора и безопасность американских интересов в регионе во время переходного периода.
