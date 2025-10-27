Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом

Национальный банк Украины продолжает постепенное ослабление гривны без резких колебаний. За последнюю неделю гривна просела с 41,73 до 41,99 грн за доллар, то есть национальная валюта потеряла около 0,6% своей стоимости. Что свидетельствует об очередном этапе контролируемой девальвации, которую регулятор проводит с целью адаптации экономики к условиям военного времени, сообщает УНН.

Гривна между "двух огней": война, бюджет и искусственная стабильность

Украинская валюта находится "между двух огней": с одной стороны – государство испытывает огромную потребность в финансировании бюджета, которая растет под влиянием войны; с другой – чрезмерная девальвация может пошатнуть доверие к национальной валюте и спровоцировать панику среди населения. Именно поэтому Национальный банк Украины выбрал стратегию "управляемой гибкости", что позволяет избегать резких скачков курса и одновременно постепенно адаптировать экономику к новым условиям.

Так, согласно данным НБУ, сегодня официальный курс доллара составляет 41,9969 гривны, евро – 48,7668. На рынке ситуация несколько отличается: в банках доллар торгуется в пределах 41,70-42,19 грн, евро в пределах 48,45-49,17 грн. На межбанке курсы составляют 42,06-42,09 гривны за доллар и 48,92-48,93 гривны за евро.

Почему МВФ призывает к девальвации гривны?

Международный валютный фонд призывает Украину к более глубокой девальвации национальной валюты. Логика МВФ вполне прагматична: более слабая гривна увеличивает поступления в гривневом эквиваленте от экспорта, таможенных платежей и налога на добавленную стоимость, что помогает покрывать военные и социальные расходы.

Однако, как объясняет финтех-эксперт и соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка, такая стратегия имеет болезненные последствия для внутреннего рынка.

Ослабление гривны мгновенно повысит цены на топливо, лекарства, технику, а также другие импортные товары. Это "съест" реальные доходы украинцев. Еще одним следствием глубокой девальвации может стать рост стоимости обслуживания государственного долга, который привязан к валюте. Кроме того, ослабление гривны может повлиять на доверие украинцев к политическому руководству страны и вызвать волну паники среди населения – объясняет Елена Соседка.

В то же время в Нацбанке подчеркивают, что цель регулятора не девальвировать гривну ради краткосрочного эффекта, а обеспечить равновесие между рыночными ожиданиями и ценовой стабильностью в стране.

"НБУ продолжит контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем, компенсируя структурный дефицит иностранной валюты. Благодаря этому курс будет меняться в обе стороны (расти и уменьшаться - ред.). В то же время НБУ существенно ограничит эти колебания, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления", – отметил Национальный банк Украины.

Прогноз курса гривны от Елены Соседки

Помимо внутренних факторов, курс гривны зависит и от глобальной динамики валютных рынков. Изменения в соотношении пары "евро/доллар", решения Федеральной резервной системы США или Европейского центрального банка – все это оказывает прямое влияние на украинский валютный рынок.

На сегодняшний день доллар остается стабильным благодаря глобальной поддержке со стороны США и МВФ, а также контролируемой валютной политике НБУ внутри страны. Евро же остается более непредсказуемым.

"До конца 2025 года курс доллара может колебаться в диапазоне от 42,5 до 45,7 гривны. Евро же, вероятно, будет иметь более широкий диапазон колебаний – в пределах 46,5 – 51,5 гривны, учитывая политическую неопределенность в ЕС и изменения на мировых энергетических рынках", – прогнозирует Елена Соседка.

Таким образом, ориентиры правительства и прогнозы аналитиков сходятся в одном: на конец 2025 года ключевой отметкой для украинской национальной валюты станет уровень 45 гривен за доллар. Важно отметить, что это не критический предел, а скорее ориентир, который позволяет бизнесу и украинцам рассчитать и спланировать свои финансовые решения.

"При стабильной внешней поддержке и контролируемой инфляции, гривна имеет все шансы удержаться в этом коридоре. Если же поступления международной помощи будут задерживаться или возникнут новые энергетические вызовы, курс может временно подняться выше 46 гривен за доллар. В то же время при благоприятном сценарии – восстановление экспорта, увеличение валютных поступлений и рост резервов, возможно даже укрепление гривны на уровне 41-42 за доллар", – констатировала Елена Соседка.

Гривна не в кризисе: девальвация как адаптация

Нынешнее ослабление гривны не следует воспринимать как признак кризиса. Это скорее сознательный процесс адаптации к реалиям военной экономики. А главная задача НБУ в ближайшие месяцы – не только удержать курс, но и сохранить доверие украинцев к национальной валюте. И именно это доверие, подкрепленное стабильными резервами и поддержкой партнеров, будет оставаться главной гарантией того, что гривна выдержит любые колебания на мировых рынках и внутренние вызовы.