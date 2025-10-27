Курс валют на 27 жовтня: НБУ знову девальвував гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 42,00 гривні, що є підвищенням порівняно з попереднім показником. Курс євро становить 48,77 гривні, а злотого – 11,49 гривні.
Станом на понеділок, 27 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,00 гривні за один долар. Офіційний курс у п'ятницю становив 41,89 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,77. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 41,9969 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,7668 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4931 грн. за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:
- у банках долар торгується за курсом 41,70-42,19 грн, євро за 48,45-49,17 грн, злотий за 11,15 -11,95 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,06-42,09 грн/дол. та 48,92-48,93 грн/євро.
Нагадаємо
Міжнародні резерви України зросли на 1,1% у вересні 2025 року, досягнувши 46 518,6 млн доларів США. Зростання зумовлене надходженнями від міжнародних партнерів та зменшенням чистого продажу валюти НБУ.
Зеленський придбав облігації на понад 4 млн гривень - декларація10.10.25, 20:55 • 10646 переглядiв