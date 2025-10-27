Курс валют на 27 октября: НБУ снова девальвировал гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 42,00 гривны, что является повышением по сравнению с предыдущим показателем. Курс евро составляет 48,77 гривны, а злотого – 11,49 гривны.
По состоянию на понедельник, 27 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,00 гривны за один доллар. Официальный курс в пятницу составлял 41,89 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,77. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 41,9969 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,7668 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,4931 грн. за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,70-42,19 грн, евро по 48,45-49,17 грн, злотый по 11,15 -11,95 грн;
- на межбанке курсы составляют 42,06-42,09 грн/долл. и 48,92-48,93 грн/евро.
Напомним
Международные резервы Украины выросли на 1,1% в сентябре 2025 года, достигнув 46 518,6 млн долларов США. Рост обусловлен поступлениями от международных партнеров и уменьшением чистой продажи валюты НБУ.
Зеленский приобрел облигации на более 4 млн гривен - декларация10.10.25, 20:55 • 10646 просмотров