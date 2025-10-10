Зеленский приобрел облигации на более 4 млн гривен - декларация

$41.510.10
48.210.07
ukenru
17:04 • 4076 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
15:17 • 14807 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
14:10 • 14544 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04 • 14102 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
13:35 • 19062 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 29126 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 32773 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 17929 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 18588 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 18309 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2.4м/с
90%
746мм
Популярные новости
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 23862 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго10 октября, 09:38 • 21100 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 19340 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 16016 просмотра
Черкасская область полностью запитана, однако аварийные отключения продолжаются в 7 областях и Киеве - Минэнерго12:07 • 11306 просмотра
публикации
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto15:17 • 14807 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto13:35 • 19062 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10 октября, 10:53 • 29126 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать10 октября, 09:44 • 32773 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 83698 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Руслан Стефанчук
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Сумская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 16036 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 19359 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 23881 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 83698 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 35375 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Ручная граната
Хранитель
E-6 Mercury

Зеленский приобрел облигации на более 4 млн гривен - декларация

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход в 4,18 млн грн от погашения ОВГЗ. 2 октября он приобрел 101 государственную облигацию на общую сумму 4,16 млн грн.

Зеленский приобрел облигации на более 4 млн гривен - декларация

Президент Украины Владимир Зеленский получил доход в размере 4 млн 182 тыс. 461 гривен от погашения облигаций внутреннего государственного займа Украины и приобрел на них долговые ценные бумаги/Государственные облигации Украины. Об этом говорится в декларации Президента, передает УНН.

Детали

3 октября Президент внес изменения в декларацию, где указал, что 2 октября приобрел 101 государственную облигацию Украины стоимостью 41 тыс. 222 гривны каждая на общую сумму 4 млн 163 тыс. 372 гривны.

Также 3 октября Зеленский указал, что получил 4 млн 182 тыс. 461 гривну от дохода от погашения ОВГЗ.

Напомним

Доходы Президента Украины Владимира Зеленского и членов его семьи составили 15 млн 286 тыс. 193 гривны, в частности за прошлый год он получил 336 тыс. грн заработной платы. В 2023 году доход семьи был более 12 млн грн.

Павел Башинский

ПолитикаФинансы
Владимир Зеленский
Украина