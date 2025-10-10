Зеленский приобрел облигации на более 4 млн гривен - декларация
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход в 4,18 млн грн от погашения ОВГЗ. 2 октября он приобрел 101 государственную облигацию на общую сумму 4,16 млн грн.
Президент Украины Владимир Зеленский получил доход в размере 4 млн 182 тыс. 461 гривен от погашения облигаций внутреннего государственного займа Украины и приобрел на них долговые ценные бумаги/Государственные облигации Украины. Об этом говорится в декларации Президента, передает УНН.
Детали
3 октября Президент внес изменения в декларацию, где указал, что 2 октября приобрел 101 государственную облигацию Украины стоимостью 41 тыс. 222 гривны каждая на общую сумму 4 млн 163 тыс. 372 гривны.
Также 3 октября Зеленский указал, что получил 4 млн 182 тыс. 461 гривну от дохода от погашения ОВГЗ.
Напомним
Доходы Президента Украины Владимира Зеленского и членов его семьи составили 15 млн 286 тыс. 193 гривны, в частности за прошлый год он получил 336 тыс. грн заработной платы. В 2023 году доход семьи был более 12 млн грн.