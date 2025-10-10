Зеленський придбав облігації на понад 4 млн гривень - декларація
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський задекларував дохід у 4,18 млн грн від погашення ОВДП. 2 жовтня він придбав 101 державну облігацію на загальну суму 4,16 млн грн.
Президент України Володимир Зеленський отримав дохід в розмірі 4 млн 182 тис. 461 гривень від погашення облігацій внутрішньої державної позики України і придбав на них боргові цінні папери/Державні облігації України. Про це йдеться в декларації Президента, передає УНН.
Деталі
3 жовтня Президент вніс зміни в декларацію, де вказав, що 2 жовтня придбав 101 державну облігацію України вартістю 41 тис. 222 гривень кожна на загальну суму 4 млн 163 тис. 372 гривні.
Також 3 жовтня Зеленський вказав, що отримав 4 млн 182 тис. 461 гривні від доходу від погашення ОВДП.
Нагадаємо
Доходи Президента України Володимира Зеленського та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, зокрема за минулий рік він отримав 336 тис грн заробітної плати. У 2023 році дохід родини був понад 12 млн грн.