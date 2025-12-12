$42.270.01
49.520.30
ukenru
Эксклюзив
11:47 • 432 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 1154 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 6930 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 8220 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
07:00 • 14346 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 23642 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 36091 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 45334 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 37381 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 35932 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.4м/с
83%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg12 декабря, 02:14 • 18812 просмотра
США готовятся к захвату новых танкеров с венесуэльской нефтью - Reuters12 декабря, 03:22 • 11762 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины12 декабря, 03:58 • 18040 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW12 декабря, 04:30 • 19184 просмотра
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico09:01 • 4258 просмотра
публикации
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47 • 432 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 54938 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 58820 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 58499 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 69139 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Подоляк
Блогеры
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 3524 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 37358 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 37379 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 42434 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 38822 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Нефть марки Brent
FIFA (серия видеоигр)

Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Авторская колонка от эксперта в сфере финансов и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки

Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши

Всего одно поколение назад финансовая свобода для женщин была скорее исключением, чем нормой. Сегодня ситуация существенно изменилась – хотя и не одинаково во всех частях света. В большинстве демократических стран женщины все активнее участвуют в создании собственного капитала: строят карьеру в технологических сферах, открывают бизнес, работают в глобальных компаниях и выходят на новый уровень экономической независимости.

Поэтому главный вопрос уже давно звучит не как "может ли женщина инвестировать?", а как "во что и зачем женщина инвестирует сегодня?".

Женский инвестиционный портфель – это целая вселенная. Он эмоционален, структурирован, интуитивен и в то же время математически точен. Ранее я писала об инвестициях в сумки, о том, какие драгоценные камни стоит покупать, о приумножении капитала благодаря ценным бумагам и об инвестициях в собственное развитие. На этот раз предлагаю проанализировать финансовую деятельность женщин, которые являются частью глобального инвестиционного ландшафта.

Одна из самых значимых для меня лично – Терезия Гоу. Это одна из самых известных венчурных инвесторов Кремниевой долины. Она родилась в Индонезии, получила образование в Брауновском университете, а затем стала первой женщиной-партнером в легендарном фонде Accel.

Именно там она была частью инвестиционной команды, которая работала с ранними технологическими компаниями, например Facebook. А через несколько лет под ее руководством в фондах Acrew Capital уже обращались полтора миллиарда долларов. Кроме того, она стала одной из тех, кто первыми начал вкладывать деньги в технологические проекты, меняющие финансы и кибербезопасность: Chime – цифровой банк, упрощающий повседневные финансовые операции; Gusto – сервис, который автоматизирует зарплаты и HR-процессы для малого бизнеса; Coinbase – одна из ведущих криптобирж в мире. Среди других инвестиций – Bilt Rewards, вознаграждающий расходы на аренду, Vanta, обеспечивающий автоматизацию безопасности для компаний, и Klar, финтех-платформа для цифрового банкинга вне США.

Кроме того, Acrew активно поддерживает компании, которые работают с защитой сетей Cato Networks, криптобезопасностью CipherTrace или новыми моделями страхования, как Pie Insurance.

Лично я считаю, что самый большой капитал Терезии Гоу – это способность видеть, какой будет наша повседневная жизнь через пять или десять лет. Ведь она инвестирует не в рынок, а в потребности людей будущего. Поэтому деятельность компании, в которой работает Терезия, может стать классной подсказкой о том, куда вкладывать деньги и какое направление деятельности выбирать для стабильного развития.

Еще одна женщина, деятельность которой не может не вдохновлять, – Кармен Бускетс. Ее действия напрямую показывают, насколько нестандартно она мыслит. Там, где инвесторы видят цифры, она видит настроение поколения. Там, где рынок считает маржу, она чувствует, как меняется эстетика эпохи.

Только представьте, в начале 2000-х, когда большинство модных домов еще боялись даже слова "онлайн", а интернет работал медленно и был скорее исключением в пользовании, чем правилом для обычного человека, появился сайт Net-a-Porter. Этот проект, созданный редактором модных журналов Натали Масненет, сначала напоминал смелую фантазию, а не бизнес-модель.

Натали Масненет еще четверть века назад считала, что женщина должна иметь возможность купить платье так же легко, как перевернуть страницу глянца. В своей лондонской квартире она запустила сайт, объединивший роскошь и технологию, со стартовым капиталом £1,3 млн. Эти средства Натали Маснет привлекла благодаря своему мужу, французскому менеджеру хедж-фонда Арно Маснету.

Кармен Бускет увидела в этой идее будущее. За плечами Бускетс уже был опыт создания fashion-пространства в Каракасе – первой в Латинской Америке галереи-дизайн-бутика, которая существовала на пересечении искусства и бизнеса. Она прекрасно понимала, что мода – это не только ткани и силуэты, это язык, на котором общество говорит о себе. И когда Натали Масненет предложила ей поддержать Net-a-Porter, Кармен стала не просто инвестором, а соучредителем в смысле идеи: она принесла не только деньги, но и убеждение, что роскошь готова перейти в цифровой мир.

Современный Net-a-Porter это гораздо больше, чем онлайн-магазин. Он стал новой экосистемой моды, объединил редакционный подход Vogue, высокий уровень сервиса и технологическую инфраструктуру.

Net-a-Porter никогда не была публичной "биржевой" компанией, поэтому не имеет классической рыночной капитализации. Однако ее рост можно оценить исходя из стоимости компании на разных этапах.

Например, когда швейцарский холдинг Richemont в 2010 году предложил выкупить ее за примерно £350 млн, это уже была значительная стоимость для молодого цифрового ритейлера, который начинался с £1,3 млн.

А еще через несколько лет, после слияния с Yoox в YOOX Net-a-Porter Group, аналитики оценивали только сам Net-a-Porter примерно в €1,5 млрд, что для онлайн-рынка luxury было очень весомой цифрой.

И хотя сегодня Net-a-Porter работает в составе крупного холдинга, подобные оценки ярко демонстрируют, как идея покупать роскошь онлайн, которая когда-то казалась фантазией, превратилась в миллиардный бизнес с реальными глобальными оборотами.

И последняя на сегодня, но не в моем сердце – Венди Ю. Она выросла в провинции Чжэцзян в Китае в семье предпринимателей и с детства видела, как работает бизнес изнутри. Образование получала в Великобритании – в London College of Fashion, а бизнес-дисциплины изучала в Кембридже и Колумбийском университете. Такая комбинация: китайская практичность и британско-американская школа стала ее личным инвестиционным "капиталом", еще до появления первых реальных миллионов.

Дочь состоятельных родителей, получившая образование в престижных университетах, в 2015 году основала компанию Yu Capital. Которая впоследствии выросла в Yu Holdings – инвестиционную платформу, работающую на пересечении технологий, моды, культуры и креативной экономики. Это не фонд в классическом смысле: это частный инвестиционный холдинг, который Ю развивает на собственные средства и семейный капитал.

Первыми ее инвестициями стали модные бренды, которые умели работать с идеями, а не только с тканями. Она вложила средства в Mary Katrantzou – лондонский бренд, который опирался на цифровые принты и новое видение эстетики. Параллельно она инвестировала в ASAP54 – поисковую платформу моды, которая впоследствии стала частью Farfetch. Это были не хаотичные проекты, а точные ставки на бренды, способные формировать новые культурные коды.

Постепенно Ю расширила портфель и в сторону технологий. В Китае она поддержала такие компании, как DiDi – крупнейшая мобильная транспортная платформа страны и Tujia – китайский аналог Airbnb. Ее инвестиции демонстрируют способность видеть не отдельные продукты, а изменения в поведении миллионов людей – в том, как они передвигаются, живут, потребляют опыт.

Ю не ограничилась коммерческими проектами. Она стала редактором в Vogue China, а впоследствии – одним из ключевых частных меценатов мировой модной индустрии. Совместно с Пекинской ассоциацией моды и Fédération de la Haute Couture et de la Mode она учредила Yu Prize – премию, которая открывает китайским дизайнерам путь на мировые подиумы. Победители не только получают финансирование, но и попадают в международные шоу и коллаборации, что раньше было доступно только крупным модным домам.

Женщины, о которых я рассказала вам сегодня, очень разные, но их инвестиции похожи в одном: они не строят стены, они строят горизонты. Вкладывают в технологии, которые меняют образ мышления. В бренды, которые задают культурные направления. В искусство, которое со временем приобретает стоимость.

Дорогие читательницы, помните, финансовая независимость нового поколения женщин – это не борьба за выживание и не попытка догнать кого-то. Это умение создавать собственную систему координат, собственный темп, собственный портфель. Ведь в конечном итоге женщина инвестирует не только в активы. Она инвестирует в жизнь, которую хочет прожить. И эта стратегия всегда имеет лучшую прибыльность.

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономикапубликации
Техника
Тренд
Бренд
Социальная сеть
Елена Соседка
благотворительность
Великобритания
Китай
Facebook