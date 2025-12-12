Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши

Всего одно поколение назад финансовая свобода для женщин была скорее исключением, чем нормой. Сегодня ситуация существенно изменилась – хотя и не одинаково во всех частях света. В большинстве демократических стран женщины все активнее участвуют в создании собственного капитала: строят карьеру в технологических сферах, открывают бизнес, работают в глобальных компаниях и выходят на новый уровень экономической независимости.

Поэтому главный вопрос уже давно звучит не как "может ли женщина инвестировать?", а как "во что и зачем женщина инвестирует сегодня?".

Женский инвестиционный портфель – это целая вселенная. Он эмоционален, структурирован, интуитивен и в то же время математически точен. Ранее я писала об инвестициях в сумки, о том, какие драгоценные камни стоит покупать, о приумножении капитала благодаря ценным бумагам и об инвестициях в собственное развитие. На этот раз предлагаю проанализировать финансовую деятельность женщин, которые являются частью глобального инвестиционного ландшафта.

Одна из самых значимых для меня лично – Терезия Гоу. Это одна из самых известных венчурных инвесторов Кремниевой долины. Она родилась в Индонезии, получила образование в Брауновском университете, а затем стала первой женщиной-партнером в легендарном фонде Accel.

Именно там она была частью инвестиционной команды, которая работала с ранними технологическими компаниями, например Facebook. А через несколько лет под ее руководством в фондах Acrew Capital уже обращались полтора миллиарда долларов. Кроме того, она стала одной из тех, кто первыми начал вкладывать деньги в технологические проекты, меняющие финансы и кибербезопасность: Chime – цифровой банк, упрощающий повседневные финансовые операции; Gusto – сервис, который автоматизирует зарплаты и HR-процессы для малого бизнеса; Coinbase – одна из ведущих криптобирж в мире. Среди других инвестиций – Bilt Rewards, вознаграждающий расходы на аренду, Vanta, обеспечивающий автоматизацию безопасности для компаний, и Klar, финтех-платформа для цифрового банкинга вне США.

Кроме того, Acrew активно поддерживает компании, которые работают с защитой сетей Cato Networks, криптобезопасностью CipherTrace или новыми моделями страхования, как Pie Insurance.

Лично я считаю, что самый большой капитал Терезии Гоу – это способность видеть, какой будет наша повседневная жизнь через пять или десять лет. Ведь она инвестирует не в рынок, а в потребности людей будущего. Поэтому деятельность компании, в которой работает Терезия, может стать классной подсказкой о том, куда вкладывать деньги и какое направление деятельности выбирать для стабильного развития.

Еще одна женщина, деятельность которой не может не вдохновлять, – Кармен Бускетс. Ее действия напрямую показывают, насколько нестандартно она мыслит. Там, где инвесторы видят цифры, она видит настроение поколения. Там, где рынок считает маржу, она чувствует, как меняется эстетика эпохи.

Только представьте, в начале 2000-х, когда большинство модных домов еще боялись даже слова "онлайн", а интернет работал медленно и был скорее исключением в пользовании, чем правилом для обычного человека, появился сайт Net-a-Porter. Этот проект, созданный редактором модных журналов Натали Масненет, сначала напоминал смелую фантазию, а не бизнес-модель.

Натали Масненет еще четверть века назад считала, что женщина должна иметь возможность купить платье так же легко, как перевернуть страницу глянца. В своей лондонской квартире она запустила сайт, объединивший роскошь и технологию, со стартовым капиталом £1,3 млн. Эти средства Натали Маснет привлекла благодаря своему мужу, французскому менеджеру хедж-фонда Арно Маснету.

Кармен Бускет увидела в этой идее будущее. За плечами Бускетс уже был опыт создания fashion-пространства в Каракасе – первой в Латинской Америке галереи-дизайн-бутика, которая существовала на пересечении искусства и бизнеса. Она прекрасно понимала, что мода – это не только ткани и силуэты, это язык, на котором общество говорит о себе. И когда Натали Масненет предложила ей поддержать Net-a-Porter, Кармен стала не просто инвестором, а соучредителем в смысле идеи: она принесла не только деньги, но и убеждение, что роскошь готова перейти в цифровой мир.

Современный Net-a-Porter это гораздо больше, чем онлайн-магазин. Он стал новой экосистемой моды, объединил редакционный подход Vogue, высокий уровень сервиса и технологическую инфраструктуру.

Net-a-Porter никогда не была публичной "биржевой" компанией, поэтому не имеет классической рыночной капитализации. Однако ее рост можно оценить исходя из стоимости компании на разных этапах.

Например, когда швейцарский холдинг Richemont в 2010 году предложил выкупить ее за примерно £350 млн, это уже была значительная стоимость для молодого цифрового ритейлера, который начинался с £1,3 млн.

А еще через несколько лет, после слияния с Yoox в YOOX Net-a-Porter Group, аналитики оценивали только сам Net-a-Porter примерно в €1,5 млрд, что для онлайн-рынка luxury было очень весомой цифрой.

И хотя сегодня Net-a-Porter работает в составе крупного холдинга, подобные оценки ярко демонстрируют, как идея покупать роскошь онлайн, которая когда-то казалась фантазией, превратилась в миллиардный бизнес с реальными глобальными оборотами.

И последняя на сегодня, но не в моем сердце – Венди Ю. Она выросла в провинции Чжэцзян в Китае в семье предпринимателей и с детства видела, как работает бизнес изнутри. Образование получала в Великобритании – в London College of Fashion, а бизнес-дисциплины изучала в Кембридже и Колумбийском университете. Такая комбинация: китайская практичность и британско-американская школа стала ее личным инвестиционным "капиталом", еще до появления первых реальных миллионов.

Дочь состоятельных родителей, получившая образование в престижных университетах, в 2015 году основала компанию Yu Capital. Которая впоследствии выросла в Yu Holdings – инвестиционную платформу, работающую на пересечении технологий, моды, культуры и креативной экономики. Это не фонд в классическом смысле: это частный инвестиционный холдинг, который Ю развивает на собственные средства и семейный капитал.

Первыми ее инвестициями стали модные бренды, которые умели работать с идеями, а не только с тканями. Она вложила средства в Mary Katrantzou – лондонский бренд, который опирался на цифровые принты и новое видение эстетики. Параллельно она инвестировала в ASAP54 – поисковую платформу моды, которая впоследствии стала частью Farfetch. Это были не хаотичные проекты, а точные ставки на бренды, способные формировать новые культурные коды.

Постепенно Ю расширила портфель и в сторону технологий. В Китае она поддержала такие компании, как DiDi – крупнейшая мобильная транспортная платформа страны и Tujia – китайский аналог Airbnb. Ее инвестиции демонстрируют способность видеть не отдельные продукты, а изменения в поведении миллионов людей – в том, как они передвигаются, живут, потребляют опыт.

Ю не ограничилась коммерческими проектами. Она стала редактором в Vogue China, а впоследствии – одним из ключевых частных меценатов мировой модной индустрии. Совместно с Пекинской ассоциацией моды и Fédération de la Haute Couture et de la Mode она учредила Yu Prize – премию, которая открывает китайским дизайнерам путь на мировые подиумы. Победители не только получают финансирование, но и попадают в международные шоу и коллаборации, что раньше было доступно только крупным модным домам.

Женщины, о которых я рассказала вам сегодня, очень разные, но их инвестиции похожи в одном: они не строят стены, они строят горизонты. Вкладывают в технологии, которые меняют образ мышления. В бренды, которые задают культурные направления. В искусство, которое со временем приобретает стоимость.

Дорогие читательницы, помните, финансовая независимость нового поколения женщин – это не борьба за выживание и не попытка догнать кого-то. Это умение создавать собственную систему координат, собственный темп, собственный портфель. Ведь в конечном итоге женщина инвестирует не только в активы. Она инвестирует в жизнь, которую хочет прожить. И эта стратегия всегда имеет лучшую прибыльность.