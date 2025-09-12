$41.310.10
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні

Авторська колонка від експертки у сфері фінансів Олени Сосєдки

Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні

Я часто говорю, що діаманти – це не лише найкращі друзі жінок, а й чудові співрозмовники. Ну, подумайте самі: вони красиво виблискують, завжди мовчать і вміють зберігати таємниці краще за будь-який сейф. Але ось питання: чи можуть вони зберегти ще й наші гроші?

Адже у світі, де акції танцюють чечітку на графіках, криптовалюти стрибають, як діти на батуті, а нерухомість примхлива, як "той самий" залицяльник, якому ніколи не перетелефонуєш – можливо саме дорогоцінні камені виявляться найстабільнішими? 

У центрі уваги інвесторів та колекціонерів вже кілька десятиліть залишається так звана "велика трійка": сапфіри, рубіни та смарагди. Серед них найпопулярніші ті камені, що мають легендарне походження: кашмірські сапфіри, бірманські рубіни та колумбійські смарагди. Ці дорогоцінні камені досить рідко трапляються на ринку, через це і мають високу якість. 

Натуральні діаманти не "пасуть задніх". Вони продовжують вважатися вічно затребуваною класикою, але тут важливо розділяти: звичайні безбарвні діаманти останніми роками втратили в ціні через конкуренцію з лабораторно вирощеними аналогами, тоді як рідкісні кольорові діаманти (сині, рожеві, жовті) продовжують встановлювати рекорди у вартості.

Що ж щодо інвестицій у лабораторні діаманти, то тут варто розуміти, що попри їх візуальну бездоганність та порівняно-високу доступність, вони не мають жодної інвестиційної цінності, перепродати їх вигідно – практично неможливо. 

Якщо коротко – вартість дорогоцінного каменю формують особливі правила: колір, його насиченість і відтінок, походження, чистота й відсутність обробок, розмір та наявність сертифіката від GIA, SSEF чи AGL. Саме ці фактори здатні підняти ціну у рази й визначають, наскільки ліквідним буде актив у майбутньому. 

І тут ми підходимо до ще одного запитання – інвестувати у сам камінь чи у готову прикрасу? Якщо говорити про мене – я б зупинилась саме на окремому камені, адже це універсальний актив, який легко оцінити і швидко продати. 

А ювелірний виріб, хоч і може нести додаткову цінність завдяки бренду та дизайну, та все ж є більш ризиковим інвестиційним активом. Так, наприклад, прикраси від Cartier чи Van Cleef & Arpels часто продаються дорожче за вартість окремих каменів саме завдяки історії та мистецькому значенню брендів. Натомість прикраса з дорогоцінним камінням без бренду – може залишитися з вами назавжди у варіанті неприємної згадки про інвестиційні амбіції.

Ну, і звісно в темі інвестицій в дорогоцінне каміння не могло обійтися без "підводних каменів". Коли ви вирішуєте зберігати свої гроші у блиску дорогоцінних кристалів, варто пам’ятати про комісії й часові рамки продажу. Це стратегія з горизонтом щонайменше у п’ять років. Крім того, додатково існує й ризик переплатити за оброблений або синтетичний камінь без належної експертизи. І тут не існує компромісів: завжди перевіряйте сертифікати та походження, тільки так можна відрізнити справжній інвестиційний актив від блискучої ілюзії.

Тож, якщо говорити про стабільність, то найбільш надійними в довгу перспективу залишаються саме "велика трійка" з правильним походженням і без обробок, а також рідкісні природні кольорові діаманти. 

Та дуже важливо зазначити – інвестиції у дорогоцінне каміння можуть стати красивою пригодою, але навіть найяскравіший сапфір не замінить здорового глузду та скрупульозного підходу. Перед тим як починати гру – варто вивчити її правила, розуміти ризики й не піддаватися спокусі блиску. Бо у світі, де кожен камінь має свою історію, виграють ті, хто читає її уважно. І тоді замість розчарування ви отримаєте актив, який дарує і фінансову стабільність, і естетичне задоволення.

Олена Сосєдка

Лілія Подоляк

Фінанси
Олена Сосєдка