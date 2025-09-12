$41.310.10
14:30 • 4604 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
14:01 • 9458 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
11:55 • 19787 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 19931 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 18929 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 30199 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 18980 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
12 сентября, 07:34 • 17045 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 39993 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 40613 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях

Киев • УНН

 • 2554 просмотра

Авторская колонка от эксперта в сфере финансов Елены Соседки

Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях

Я часто говорю, что бриллианты – это не только лучшие друзья женщин, но и прекрасные собеседники. Ну, подумайте сами: они красиво сверкают, всегда молчат и умеют хранить тайны лучше любого сейфа. Но вот вопрос: могут ли они сохранить еще и наши деньги?

Ведь в мире, где акции танцуют чечетку на графиках, криптовалюты прыгают, как дети на батуте, а недвижимость капризна, как "тот самый" ухажер, которому никогда не перезвонишь – возможно, именно драгоценные камни окажутся самыми стабильными? 

В центре внимания инвесторов и коллекционеров уже несколько десятилетий остается так называемая "большая тройка": сапфиры, рубины и изумруды. Среди них наиболее популярны те камни, которые имеют легендарное происхождение: кашмирские сапфиры, бирманские рубины и колумбийские изумруды. Эти драгоценные камни довольно редко встречаются на рынке, из-за этого и имеют высокое качество. 

Натуральные бриллианты не "пасут задних". Они продолжают считаться вечно востребованной классикой, но здесь важно разделять: обычные бесцветные бриллианты в последние годы потеряли в цене из-за конкуренции с лабораторно выращенными аналогами, тогда как редкие цветные бриллианты (синие, розовые, желтые) продолжают устанавливать рекорды в стоимости.

Что же касается инвестиций в лабораторные бриллианты, то здесь стоит понимать, что, несмотря на их визуальную безупречность и сравнительно высокую доступность, они не имеют никакой инвестиционной ценности, перепродать их выгодно – практически невозможно. 

Если коротко – стоимость драгоценного камня формируют особые правила: цвет, его насыщенность и оттенок, происхождение, чистота и отсутствие обработок, размер и наличие сертификата от GIA, SSEF или AGL. Именно эти факторы способны поднять цену в разы и определяют, насколько ликвидным будет актив в будущем. 

И здесь мы подходим к еще одному вопросу – инвестировать в сам камень или в готовое украшение? Если говорить обо мне – я бы остановилась именно на отдельном камне, ведь это универсальный актив, который легко оценить и быстро продать. 

А ювелирное изделие, хоть и может нести дополнительную ценность благодаря бренду и дизайну, все же является более рисковым инвестиционным активом. Так, например, украшения от Cartier или Van Cleef & Arpels часто продаются дороже стоимости отдельных камней именно благодаря истории и художественному значению брендов. Зато украшение с драгоценными камнями без бренда – может остаться с вами навсегда в варианте неприятного воспоминания об инвестиционных амбициях.

Ну, и конечно, в теме инвестиций в драгоценные камни не могло обойтись без "подводных камней". Когда вы решаете хранить свои деньги в блеске драгоценных кристаллов, стоит помнить о комиссиях и временных рамках продажи. Это стратегия с горизонтом минимум в пять лет. Кроме того, дополнительно существует и риск переплатить за обработанный или синтетический камень без надлежащей экспертизы. И здесь не существует компромиссов: всегда проверяйте сертификаты и происхождение, только так можно отличить настоящий инвестиционный актив от блестящей иллюзии.

Итак, если говорить о стабильности, то наиболее надежными в долгосрочной перспективе остаются именно "большая тройка" с правильным происхождением и без обработок, а также редкие природные цветные бриллианты. 

Но очень важно отметить – инвестиции в драгоценные камни могут стать красивым приключением, но даже самый яркий сапфир не заменит здравого смысла и скрупулезного подхода. Перед тем как начинать игру – стоит изучить ее правила, понимать риски и не поддаваться искушению блеска. Потому что в мире, где каждый камень имеет свою историю, выигрывают те, кто читает ее внимательно. И тогда вместо разочарования вы получите актив, который дарит и финансовую стабильность, и эстетическое удовольствие.

Елена Соседка

Лилия Подоляк

Елена Соседка