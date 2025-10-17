$41.640.12
48.520.01
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?

Киев • УНН

 3926 просмотра

Авторская колонка от эксперта в сфере финансов и соосновательницы Concord Fintech Solutions Елены Соседки.

Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?

Моя подруга на прошлой неделе удивлялась: "Как это быть 25-летней и уже иметь криптопортфель?", а я подумала: да, может, это уже не диковинка, а норма для современного поколения?

Современная молодежь погружена в цифровую экономику с малых лет и формирует финансовые привычки, кардинально отличающиеся от тех, что были у поколения 40+. В отличие от своих родителей, которые открывали для себя понятие "финансовая грамотность" лишь тогда, когда кредитка становилась проблемой, или когда инфляция съедала "депозит под 18%", Gen Z учится управлять финансами еще со школьного возраста. Иногда мне кажется, что современные дети рождаются с чувством денег в ДНК. 

И их любопытство подтверждено реальными исследованиями. Так, по данным опроса U-Report Ukraine – подростки демонстрируют интерес к финансовому образованию: более 80% молодых людей хотели бы изучать финансовую грамотность в школе. И это большой контраст с нашим поколением, для которого слово "бюджет" когда-то звучало как что-то государственное, а не личное.

Ведь пока мы спотыкались, теряли, учились считать постфактум – наши дети с детства знают, что деньги это не только "иметь", но еще и "управлять". Они считают карманные расходы в приложениях, а не в записных книжках. Смотрят TikTok и YouTube, где блогеры объясняют, что такое "пассивный доход", "кэшбек", "инвестиции". 

Но вместе с этим возникает и другой вызов: между любопытством и компетентностью – пропасть. Финансовые "гуру" из интернета обещают быстрое обогащение, дропшиппинг "за вечер", крипту "без рисков". Поэтому наша задача как взрослых не только поощрять детей к получению новой информации, но и обучать критическому мышлению: не все, что звучит уверенно – правда.

Еще одно отличие "нашего" поколения от "ихнего". Современные дети, в отличие от старшего поколения, не считают экономию чем-то "неудобным". В TikTok 10-летние блогеры с азартом рассказывают, как собирают на планшет, а подростки – как откладывают 10% с каждой стипендии. Бережливость стала трендом – "громкий бюджет" заменил застенчивое "мне не хватает денег".

А мы с вами – первое поколение родителей, которое понимает, что ребенка нужно научить не только читать и считать, но еще и отличать финансовый совет от манипуляции. В мире, где "легкие деньги" это часть контента, именно мы должны показать детям, что финансовая грамотность это не только о заработке, но и о критическом мышлении, планировании и терпении.

Кроме того, современным родителям важно не высмеивать, когда ребенок говорит: "Я хочу инвестировать в акции LEGO", или "Я видел, что доллар падает". А помочь понять, что финансовая культура – это не о цифрах, а об ответственности.

А еще наша задача не только учить, но и учиться. Нам у них конкретно тому, что о деньгах можно говорить легко, без стыда, без табу; что финансовая грамотность это не привилегия экономистов, а язык выживания в мире перемен. 

И если мы, родители, когда-то учились на собственных ошибках – то наши дети имеют шанс научиться на наших историях. И это, пожалуй, лучшая инвестиция, которую мы можем сделать.

