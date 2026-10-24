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Північний потік — 2

Сибіга назвав небезпечними пропозиції щодо відновлення продажу російського газу Європі

Київ • УНН

 • 1144 перегляди

Андрій Сибіга назвав повернення російського газу до Європи небезпечним для безпеки. Він закликав позбавити Росію ресурсів для війни.

Сибіга назвав небезпечними пропозиції щодо відновлення продажу російського газу Європі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав хибними та небезпечними пропозиції щодо відновлення продажу російського газу до Європи. Він наголосив, що енергоресурси Москва використовує як інструмент тиску, а повернення до співпраці з Росією може загрожувати європейській безпеці. Про це він написав у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

"Для москви енергетика — це зброя, а не бізнес. Цей урок довелося засвоїти дорогою ціною", — зазначив глава МЗС.

Сибіга нагадав, що у 2019 році рішення президента США Дональда Трампа зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2" стало важливим внеском у безпеку Європи. Натомість дозвіл на відновлення будівництва у 2021 році він назвав однією з найсерйозніших стратегічних помилок.

За словами міністра, можливість транспортувати російський газ в обхід України сприяла рішенню російського диктатора Володимира Путіна розпочати повномасштабне вторгнення.

"Минулі помилки не можна ні забувати, ні повторювати. Ці стратегічні прорахунки не принесли ані більшого добробуту, ані безпеки — лише війну, потрясіння та кризу", — написав Сибіга.

Він також наголосив, що завершити війну не вдасться завдяки поступкам, діловим угодам чи лестощам.

"Її можна завершити лише силою та позбавивши режим Путіна ресурсів для її продовження", — підсумував глава МЗС.

Трамп пропонує Україні відновити транзит газу рф до Європи в рамках "мирної угоди" - NYT18.10.26, 03:53 • 25021 перегляд

Ольга Розгон

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