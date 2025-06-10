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Новые санкции от ЕС против рф: Зеленский призвал наполнить пакет сильными деталями

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Президент Украины подчеркнул важность ограничения танкерного флота рф и снижения цены на нефть до 30 долларов в новом пакете санкций ЕС. Он подчеркнул, что компромиссы с россией отдаляют мир.

Новые санкции от ЕС против рф: Зеленский призвал наполнить пакет сильными деталями

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал анонсированный 18-й пакет санкций от ЕС, отметив, что еще нужно наполнить этот пакет сильными деталями, в частности ограничением российского танкерного флота, а также установлением цен на нефть в 30 долларов. Об этом Глава государства заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Важный шаг Еврокомиссии – анонсирован новый санкционный пакет. Я благодарю, что сосредоточен этот 18-й пакет на российских энергоресурсах и банках. Правильное направление для давления. Но еще нужно наполнить этот пакет сильными деталями. Способность россии продолжать войну равна способности продавать их нефть и обходить финансовые барьеры. Именно поэтому надо максимально ограничивать российский танкерный флот, их технологические возможности добычи и переработки, а также делать все, чтобы цена российской нефти была ниже, чем они могут выдержать. Каждый из партнеров знает, какой прайс-кеп нужен – 30 долларов, не выше 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ценовой уровень на нефть будет означать реальное давление на россию, ведь они должны быть вынуждены искать мира.

Других мотивов там не понимают. Я знаю, что партнеры сейчас обсуждают компромиссную цену. Достаточно компромиссов с россией. Каждый такой компромисс – это откладывание мира. Мы просим реально снизить цену на российскую нефть, то есть реально приблизить окончание войны. И особенно я хочу поблагодарить тех в Соединенных Штатах Америки, кто делает ставку именно на силу, в частности на силу дипломатии через санкции 

- добавил Зеленский.

Напомним

В 18 пакета санкций Европейского Союза против россии войдет, в частности, запрет на транзакции для "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2" и добавление в список еще 77 судов, которые являются частью российского теневого флота.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
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Европейский Союз
Владимир Зеленский
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