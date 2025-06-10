Нові санкції від ЄС проти рф: Зеленський закликав наповнити пакет сильними деталями

Президент України Володимир Зеленський прокоментував анонсований 18-й пакет санкцій від ЄС, зазначивши, що ще потрібно наповнити цей пакет сильними деталями, зокрема обмеженням російського танкерного флоту, а також встановленням цін на нафту у 30 доларів. Про це Глава держави заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Важливий крок Єврокомісії – анонсовано новий санкційний пакет. Я дякую, що зосереджений цей 18-й пакет на російських енергоресурсах і банках. Правильний напрям для тиску. Але ще потрібно наповнити цей пакет сильними деталями. Здатність росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту та обходити фінансові бар’єри. Саме тому треба максимально обмежувати російський танкерний флот, їхні технологічні можливості видобутку та переробки, а також робити все, щоб ціна російської нафти була нижчою, ніж вони можуть витримати. Кожен із партнерів знає, який прайс-кеп потрібен – 30 доларів, не вище - сказав Зеленський.

Він наголосив, що ціновий рівень на нафту означатиме реальний тиск на росію, адже вони мають бути змушені шукати миру.

Інших мотивів там не розуміють. Я знаю, що партнери зараз обговорюють компромісну ціну. Досить компромісів із росією. Кожен такий компроміс – це відкладання миру. Ми просимо реально знизити ціну на російську нафту, тобто реально наблизити закінчення війни. І особливо я хочу подякувати тим у Сполучених Штатах Америки, хто робить ставку саме на силу, зокрема на силу дипломатії через санкції - додав Зеленський.

Нагадаємо

До 18 пакета санкцій Європейського Союзу проти росії увійде, зокрема, заборона на транзакції для "Північного потоку — 1" та "Північного потоку — 2" та додання до списку ще 77 суден, які є частиною російського тіньового флоту.