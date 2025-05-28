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Германия выделяет Украине 5 млрд евро военной помощи: детали соглашения

Киев • УНН

 • 174 просмотра

ФРГ выделит 5 млрд евро на военную помощь Украине. Подписано соглашение о финансировании вооружений большой дальности, произведенных в Украине, и контракт относительно ОПК.

Германия выделяет Украине 5 млрд евро военной помощи: детали соглашения

Федеративная Республика Германия согласовала новую военную помощь Украине в размере 5 миллиардов евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на федеральное министерство обороны ФРГ.

Детали

Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров обороны подписали соглашение о финансировании вооружений большой дальности, производимых в Украине. Также обе страны заключили контракт по оборонно-промышленному комплексу.

Как отметили в минобороны Германии, эти средства на помощь выделят из уже одобренных Бундестагом фондов. Там добавили, что частично прямые инвестиции в украинскую ОПК, а также сотрудничество между оборонными ведомствами двух стран является целью со стороны правительства Германии для укрепления обороноспособности Украины.

Дополнительно

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин продолжит военную поддержку Украины и профинансирует значительную часть Starlink.

Напомним

Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сделает все возможное, чтобы газопровод Nord Stream-2 не заработал.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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