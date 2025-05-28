Німеччина виділяє Україні 5 млрд євро військової допомоги: деталі угоди
Київ • УНН
ФРН виділить 5 млрд євро на військову допомогу Україні. Підписано угоду про фінансування озброєнь великої дальності, вироблених в Україні, та контракт стосовно ОПК.
Федеративна Республіка Німеччини погодила нову військову допомогу Україні в розмірі 5 мільярдів євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на федеральне міністерство оборони ФРН.
Деталі
Міністри оборони Німеччини і України Борис Пісторіус і Рустем Умєров оборони підписали угоду про фінансування озброєнь великої дальності, вироблених в Україні. Також обидві країни уклали контракт стосовно оборонно-промислового комплексу.
Як зазначили в міноборони Німеччини, ці кошти на допомогу виділять з уже схвалених Бундестагом фондів. Там додали, що частково прямі інвестиції в українську ОПК, а також співпраця між оборонними відомствами двох країн є метою з боку уряду Німеччини для зміцнення обороноздатності України.
Додатково
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін продовжить військову підтримку України та профінансує значну частину Starlink.
Нагадаємо
Раніше Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина зробить все можливе, щоб газопровід Nord Stream-2 не запрацював.