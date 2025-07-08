Глава МИД Франции: новые санкции ЕС против России станут самыми жесткими за три года
Киев • УНН
По словам Барро, Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России, который станет самым жестким за последние три года. Ограничения будут направлены на финансовые и энергетические ресурсы Кремля, а также могут затронуть иностранные компании, помогающие обходить предыдущие санкции.
Новые санкции Европейского Союза против России станут «самыми жесткими за три года». Об этом в эфире TF1 заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает УНН.
Детали
По его словам, новый пакет санкций должен непосредственно ударить по финансовым и энергетическим ресурсам Кремля, которые позволяют РФ вести войну против Украины.
Мы хотим, чтобы Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня, поскольку мы увидели, что с тех пор, как президент Трамп предложил 30-дневное прекращение огня, удары России по Украине увеличились в пять раз
Он уточнил, что новые санкции могут затронуть и иностранные компании и посредников, которые помогают России обходить предыдущие ограничения.
"Путин больше не достигает прогресса в военном отношении, а доволен тем, что атакует ракетами и беспилотниками жилые районы, вызывая многочисленные жертвы среди мирного населения. Мы намерены полностью заставить его отступить", - резюмировал Барро.
Напомним
10 июня ЕС анонсировал 18-й пакет санкций против России, включающий запрет транзакций для "Северного потока - 1,2", добавление в список 77 судов теневого флота и снижение цены на нефть до 45 долларов.
23 июня Венгрия и Словакия не поддержали 18-й пакет санкций ЕС против России. Венгрия заявила, что не поддержит запрет на покупку российской нефти и газа, а также любых новых поставок оружия или финансовой поддержки Украине.
Европейские страны на этой неделе должны прийти к согласию относительно 18-го пакета санкций против РФ - Стефанишина07.07.25, 21:01 • 1406 просмотров