Глава МИД Франции: новые санкции ЕС против России станут самыми жесткими за три года

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Решение приостановить поставки оружия Украине принято в рамках стандартной проверки Пентагоном всей военной помощи - Белый дом
7 июля, 19:54 • 4099 просмотра
Решение приостановить поставки оружия Украине принято в рамках стандартной проверки Пентагоном всей военной помощи - Белый дом
7 июля, 17:19 • 22307 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 47496 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
7 июля, 11:23 • 78367 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 89835 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 98862 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 175035 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 67030 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 84234 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 138102 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
51%
743мм
Популярные новости
Оккупанты нанесли удар по объекту "Сумыоблэнерго", повреждено оборудование7 июля, 17:09 • 3580 просмотра
В возрасте 100 лет умер Дэниел Абрахам, основатель американской «империи похудения» Slim-Fast7 июля, 17:17 • 2274 просмотра
Саммит БРИКС-2025 в Бразилии стал провалом для путина: детали от СНБО7 июля, 17:57 • 8812 просмотра
Отключение света, поваленные деревья: во Львове бушует непогода7 июля, 19:04 • 1711 просмотра
Буря в Ровенской области повалила деревья, повредила дома и оставила без света 13 населенных пунктов7 июля, 19:31 • 1948 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 68373 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 58669 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов7 июля, 14:00 • 82709 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается7 июля, 13:50 • 89051 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 175036 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ольга Стефанишина
Андрей Садовый
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Венгрия
Львов
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 90392 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 280429 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 122234 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 240361 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 263794 просмотра
Актуальное
Truth Social
Шахед-136
Сухой Су-27
MIM-104 Patriot
Северный поток — 2

Глава МИД Франции: новые санкции ЕС против России станут самыми жесткими за три года

Киев • УНН

 • 53 просмотра

По словам Барро, Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России, который станет самым жестким за последние три года. Ограничения будут направлены на финансовые и энергетические ресурсы Кремля, а также могут затронуть иностранные компании, помогающие обходить предыдущие санкции.

Глава МИД Франции: новые санкции ЕС против России станут самыми жесткими за три года

Новые санкции Европейского Союза против России станут «самыми жесткими за три года». Об этом в эфире TF1 заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает УНН.

Детали

По его словам, новый пакет санкций должен непосредственно ударить по финансовым и энергетическим ресурсам Кремля, которые позволяют РФ вести войну против Украины.

Мы хотим, чтобы Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня, поскольку мы увидели, что с тех пор, как президент Трамп предложил 30-дневное прекращение огня, удары России по Украине увеличились в пять раз

- сказал французский дипломат.

Он уточнил, что новые санкции могут затронуть и иностранные компании и посредников, которые помогают России обходить предыдущие ограничения.

"Путин больше не достигает прогресса в военном отношении, а доволен тем, что атакует ракетами и беспилотниками жилые районы, вызывая многочисленные жертвы среди мирного населения. Мы намерены полностью заставить его отступить", - резюмировал Барро.

Напомним

10 июня ЕС анонсировал 18-й пакет санкций против России, включающий запрет транзакций для "Северного потока - 1,2", добавление в список 77 судов теневого флота и снижение цены на нефть до 45 долларов.

23 июня Венгрия и Словакия не поддержали 18-й пакет санкций ЕС против России. Венгрия заявила, что не поддержит запрет на покупку российской нефти и газа, а также любых новых поставок оружия или финансовой поддержки Украине.

Европейские страны на этой неделе должны прийти к согласию относительно 18-го пакета санкций против РФ - Стефанишина07.07.25, 21:01 • 1406 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Экономикаполитика
Северный поток — 2
Дональд Трамп
Европейский Союз
Франция
Словакия
Венгрия
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9