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Рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалено в рамках стандартної перевірки Пентагоном усієї військової допомоги - Білий дім
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Глава МЗС Франції: нові санкції ЄС проти росії стануть найжорсткішими за три роки

Київ • УНН

 • 55 перегляди

За словами Барро, Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти росії, який стане найжорсткішим за останні три роки. Обмеження будуть спрямовані на фінансові та енергетичні ресурси кремля, а також можуть торкнутися іноземних компаній, що допомагають обходити попередні санкції.

Глава МЗС Франції: нові санкції ЄС проти росії стануть найжорсткішими за три роки

Нові санкції Європейського Союзу проти росії стануть "найжорсткішими за три роки". Про це в ефірі TF1 заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, новий пакет санкцій має безпосередньо вдарити по фінансових і енергетичних ресурсах кремля, які дозволяють рф вести війну проти України.

Ми хочемо, щоб володимир путін нарешті погодився на припинення вогню, оскільки ми побачили, що з того часу, як президент Трамп запропонував 30-денне припинення вогню, удари росії по Україні збільшилися вп'ятеро

- сказав французький дипломат.

Він уточнив, що нові санкції можуть зачепити й іноземні компанії та посередників, які допомагають росії обходити попередні обмеження.

"путін більше не досягає прогресу у військовому відношенні, а задоволений тим, що атакує ракетами та безпілотниками житлові райони, викликаючи численні жертви серед мирного населення. Ми маємо намір повністю змусити його відступити", - резюмував Барро.

Нагадаємо

10 червня ЄС анонсував 18-й пакет санкцій проти росії, що включає заборону транзакцій для "Північного потоку - 1,2", додавання до списку 77 суден тіньового флоту та зниження ціни на нафту до 45 доларів.

23 червня Угорщина та Словаччина не підтримали 18-й пакет санкцій ЄС проти росії. Угорщина заявила, що не підтримає заборону на купівлю російської нафти та газу, а також будь-яких нових поставок зброї чи фінансової підтримки Україні.

Європейські країни цього тижня мають дійти згоди щодо 18-го пакету санкцій проти рф - Стефанішина07.07.25, 21:01 • 1421 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Північний потік — 2
Дональд Трамп
Європейський Союз
Франція
Словаччина
Угорщина
Україна
Tesla
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