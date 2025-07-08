Глава МЗС Франції: нові санкції ЄС проти росії стануть найжорсткішими за три роки

Нові санкції Європейського Союзу проти росії стануть "найжорсткішими за три роки". Про це в ефірі TF1 заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє УНН.

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За його словами, новий пакет санкцій має безпосередньо вдарити по фінансових і енергетичних ресурсах кремля, які дозволяють рф вести війну проти України.

Ми хочемо, щоб володимир путін нарешті погодився на припинення вогню, оскільки ми побачили, що з того часу, як президент Трамп запропонував 30-денне припинення вогню, удари росії по Україні збільшилися вп'ятеро - сказав французький дипломат.

Він уточнив, що нові санкції можуть зачепити й іноземні компанії та посередників, які допомагають росії обходити попередні обмеження.

"путін більше не досягає прогресу у військовому відношенні, а задоволений тим, що атакує ракетами та безпілотниками житлові райони, викликаючи численні жертви серед мирного населення. Ми маємо намір повністю змусити його відступити", - резюмував Барро.

Нагадаємо

10 червня ЄС анонсував 18-й пакет санкцій проти росії, що включає заборону транзакцій для "Північного потоку - 1,2", додавання до списку 77 суден тіньового флоту та зниження ціни на нафту до 45 доларів.

23 червня Угорщина та Словаччина не підтримали 18-й пакет санкцій ЄС проти росії. Угорщина заявила, що не підтримає заборону на купівлю російської нафти та газу, а також будь-яких нових поставок зброї чи фінансової підтримки Україні.

Європейські країни цього тижня мають дійти згоди щодо 18-го пакету санкцій проти рф - Стефанішина