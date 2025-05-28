Германия будет финансировать "существенную часть" средств на Starlink в Украине - Мерц
Киев • УНН
Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия продолжит военную поддержку Украины и профинансирует значительную часть Starlink. Зеленский и Мерц обсудили ПВО, производство оружия и санкции против рф.
Германия будет финансировать существенную часть средств для поддержки работы систем Starlink в Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной с Президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Берлине, пишет УНН.
Мы будем финансировать существенную часть средств на Starlink в Украине
Канцлер Германии также подчеркнул, что военная поддержка Украины будет продолжена и расширена, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии.
Не буду вдаваться в детали, но наша военная поддержка будет продолжена и будет расширена для того, чтобы Украина и сейчас, и в будущем могла защитить себя от российской агрессии
Дополнение
Фридрих Мерц заявил, что Германия сделает все возможное, чтобы газопровод Nord Stream-2 не заработал. Также будет усилено давление на россию для ослабления ее военной машины.
В Офисе Президента сообщили, что Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц встретились в Берлине. Темами переговоров являются оборонная поддержка Украины, в том числе ПВО, снаряды, производство оружия в Украине и сотрудничество ОПК двух стран, а также санкции против рф.