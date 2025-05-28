Германия будет финансировать "существенную часть" средств на Starlink в Украине - Мерц

Германия будет финансировать существенную часть средств для поддержки работы систем Starlink в Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной с Президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Берлине, пишет УНН.

Канцлер Германии также подчеркнул, что военная поддержка Украины будет продолжена и расширена, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии.

Не буду вдаваться в детали, но наша военная поддержка будет продолжена и будет расширена для того, чтобы Украина и сейчас, и в будущем могла защитить себя от российской агрессии