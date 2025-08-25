"Вам не нужно указывать украинскому президенту": Сибига ответил на критику Венгрии и призвал стать независимыми от РФ

$41.220.00
24 августа, 13:49
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
24 августа, 09:24
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
24 августа, 05:50
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
23 августа, 07:20
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
22 августа, 15:16
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
22 августа, 14:47
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Чрезвычайная ситуация в Ереване: российский истребитель врезался в городскую инфраструктуру
Вэнс: Россия отказалась от попытки создать марионеточное правительство в Киеве
Трамп остановил строительство дорогостоящей морской ветряной электростанции в США: проект был почти завершен
Пограничная полиция Румынии сообщила, сколько украинцев в 2025 году нелегально пересекли границу
"Использовал национальный праздник": Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии в День Независимости
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
24 августа, 05:50
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 07:20
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 44073 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 57725 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 44606 просмотра
Владимир Зеленский
Марк Карни
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Рущишин Ярослав Иванович
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Венгрия
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 44072 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 29524 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 30377 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 33083 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 39144 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Твиттер
Instagram
Строительство

"Вам не нужно указывать украинскому президенту": Сибига ответил на критику Венгрии и призвал стать независимыми от РФ

Киев

 • 8 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на критику венгерского министра Сийярто относительно заявлений Зеленского. Сибига призвал Венгрию диверсифицировать энергетические ресурсы и стать независимой от России.

"Вам не нужно указывать украинскому президенту": Сибига ответил на критику Венгрии и призвал стать независимыми от РФ

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на критику министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и заявил, что украинскому президенту не нужно указывать, что говорить и когда. Он также призвал Венгрию диверсифицировать энергетические ресурсы и стать независимой от России. Об этом пишет УНН со ссылкой на его сообщение в соцсети "Х".

Подробности

Я отвечу на венгерский манер. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что делать или говорить и когда. Он Президент Украины, а не Венгрии

- подчеркнул глава МИД.

В то же время Сибига подчеркнул, что энергетическая безопасность Венгрии зависит от ее собственных решений.

Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как и остальная Европа

- добавил он.

Напомним

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский использовал национальный праздник, чтобы угрожать Будапешту. Сийярто призвал Зеленского прекратить угрозы и атаки на энергетическую безопасность.

В Венгрии заявили, что нефтепровод "Дружба" возобновил работу и предостерегли Украину от повторных атак

Вероника Марченко

X Corp.
Северный поток — 2
Андрей Сибига
Петер Сийярто
Европа
Владимир Зеленский
Венгрия
Будапешт
Украина