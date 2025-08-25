"Вам не нужно указывать украинскому президенту": Сибига ответил на критику Венгрии и призвал стать независимыми от РФ
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на критику венгерского министра Сийярто относительно заявлений Зеленского. Сибига призвал Венгрию диверсифицировать энергетические ресурсы и стать независимой от России.
Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на критику министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и заявил, что украинскому президенту не нужно указывать, что говорить и когда. Он также призвал Венгрию диверсифицировать энергетические ресурсы и стать независимой от России. Об этом пишет УНН со ссылкой на его сообщение в соцсети "Х".
Подробности
Я отвечу на венгерский манер. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что делать или говорить и когда. Он Президент Украины, а не Венгрии
В то же время Сибига подчеркнул, что энергетическая безопасность Венгрии зависит от ее собственных решений.
Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как и остальная Европа
Напомним
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский использовал национальный праздник, чтобы угрожать Будапешту. Сийярто призвал Зеленского прекратить угрозы и атаки на энергетическую безопасность.
