"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф

Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на критику від міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто та заявив, що українському президенту не потрібно вказувати, що говорити і коли. Він також закликав Угорщину диверсифікувати енергетичні ресурси та стати незалежною від росії. Про це пише УНН із посиланням на його допис у соцмережі "Х".

Я відповім на угорський манер. Вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити чи говорити і коли. Він Президент України, а не Угорщини

Водночас Сибіга підкреслив, що енергетична безпека Угорщини залежить від її власних рішень.

Диверсифікуйтеся та станьте незалежними від росії, як і решта Європи