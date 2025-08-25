"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф
Київ • УНН
Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на критику угорського міністра Сіярто щодо заяв Зеленського. Сибіга закликав Угорщину диверсифікувати енергетичні ресурси та стати незалежною від росії.
Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на критику від міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто та заявив, що українському президенту не потрібно вказувати, що говорити і коли. Він також закликав Угорщину диверсифікувати енергетичні ресурси та стати незалежною від росії. Про це пише УНН із посиланням на його допис у соцмережі "Х".
Деталі
Я відповім на угорський манер. Вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити чи говорити і коли. Він Президент України, а не Угорщини
Водночас Сибіга підкреслив, що енергетична безпека Угорщини залежить від її власних рішень.
Диверсифікуйтеся та станьте незалежними від росії, як і решта Європи
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Президент України Володимир Зеленський використав національне свято, щоб погрожувати Будапешту. Сіярто закликав Зеленського припинити погрози та атаки на енергетичну безпеку.
