24 серпня, 13:49
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на критику угорського міністра Сіярто щодо заяв Зеленського. Сибіга закликав Угорщину диверсифікувати енергетичні ресурси та стати незалежною від росії.

"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф

Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на критику від міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто та заявив, що українському президенту не потрібно вказувати, що говорити і коли. Він також закликав Угорщину диверсифікувати енергетичні ресурси та стати незалежною від росії. Про це пише УНН із посиланням на його допис у соцмережі "Х".

Деталі

Я відповім на угорський манер. Вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити чи говорити і коли. Він Президент України, а не Угорщини

- наголосив глава МЗС.

Водночас Сибіга підкреслив, що енергетична безпека Угорщини залежить від її власних рішень.

Диверсифікуйтеся та станьте незалежними від росії, як і решта Європи

- додав він.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Президент України Володимир Зеленський використав національне свято, щоб погрожувати Будапешту. Сіярто закликав Зеленського припинити погрози та атаки на енергетичну безпеку.

Вероніка Марченко

Політика
X Corp.
Північний потік — 2
Андрій Сибіга
Петер Сіярто
Європа
Володимир Зеленський
Угорщина
Будапешт
Україна