"Використав національне свято": Сіярто звинуватив Зеленського у погрозах Угорщині в День Незалежності
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Президент України Володимир Зеленський використав національне свято, щоб погрожувати Будапешту. Сіярто закликав Зеленського припинити погрози та атаки на енергетичну безпеку.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Президент України Володимир Зеленський використав національне свято України, щоб "погрожувати" Будапешту. Про це пише УНН із посиланням на допис МЗС Угорщини Петера Сіярто.
Деталі
За словами Сіярто, Угорщина розглядає суверенітет і територіальну цілісність як фундаментальні цінності міжнародної політики та очікує такого ж підходу від інших держав.
Останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку – це атака на суверенітет. Війна, до якої Угорщина не має жодного стосунку, ніколи не може виправдати порушення нашого суверенітету
Він також закликав Зеленського припинити погрожувати Угорщині та зупинити безрозсудні напади на енергетичну безпеку.
Нагадаємо
Постачання російської нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба" відновлено після нічної атаки 18 серпня. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловив занепокоєння щодо нових ударів по критичній інфраструктурі.
Згодом Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди демонструвала прагнення до партнерства з Будапештом, але нині подальший стан цих відносин залежить винятково від самої Угорщини.
Нафтопровід "Дружба" знову атаковано невідомими дронами22.08.25, 00:32 • 4591 перегляд