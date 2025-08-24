$41.220.00
"Использовал национальный праздник": Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии в День Независимости

Киев • УНН

 • 3284 просмотра

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский использовал национальный праздник, чтобы угрожать Будапешту. Сийярто призвал Зеленского прекратить угрозы и атаки на энергетическую безопасность.

"Использовал национальный праздник": Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии в День Независимости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский использовал национальный праздник Украины, чтобы "угрожать" Будапешту. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение МИД Венгрии Петера Сийярто.

Детали

По словам Сийярто, Венгрия рассматривает суверенитет и территориальную целостность как фундаментальные ценности международной политики и ожидает такого же подхода от других государств.

В последние дни Украина совершила серьезные атаки на наше энергоснабжение. Атака на энергетическую безопасность – это атака на суверенитет. Война, к которой Венгрия не имеет никакого отношения, никогда не может оправдать нарушение нашего суверенитета

- заявил глава венгерского МИД.

Он также призвал Зеленского прекратить угрожать Венгрии и остановить безрассудные нападения на энергетическую безопасность.

Напомним

Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновлены после ночной атаки 18 августа. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил обеспокоенность по поводу новых ударов по критической инфраструктуре.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда демонстрировала стремление к партнерству с Будапештом, но сейчас дальнейшее состояние этих отношений зависит исключительно от самой Венгрии.

Вероника Марченко

