"Использовал национальный праздник": Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии в День Независимости
Киев • УНН
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский использовал национальный праздник, чтобы угрожать Будапешту. Сийярто призвал Зеленского прекратить угрозы и атаки на энергетическую безопасность.
Детали
По словам Сийярто, Венгрия рассматривает суверенитет и территориальную целостность как фундаментальные ценности международной политики и ожидает такого же подхода от других государств.
В последние дни Украина совершила серьезные атаки на наше энергоснабжение. Атака на энергетическую безопасность – это атака на суверенитет. Война, к которой Венгрия не имеет никакого отношения, никогда не может оправдать нарушение нашего суверенитета
Он также призвал Зеленского прекратить угрожать Венгрии и остановить безрассудные нападения на энергетическую безопасность.
Напомним
Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновлены после ночной атаки 18 августа. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил обеспокоенность по поводу новых ударов по критической инфраструктуре.
Впоследствии Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда демонстрировала стремление к партнерству с Будапештом, но сейчас дальнейшее состояние этих отношений зависит исключительно от самой Венгрии.
