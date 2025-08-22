Нефтепровод «Дружба» снова атакован неизвестными дронами
Киев • УНН
В брянской области зафиксирована атака неизвестных дронов на нефтепровод «Дружба». Предварительно, повреждения получила нефтеперекачивающая станция в городе Унеча.
В брянской области зафиксирована атака неизвестных дронов на нефтепровод "Дружба". Об этом сообщает УНН со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем "Мадяра".
Детали
Предварительно, в результате атаки повреждения получила нефтеперекачивающая станция в городе Унеча. Официальных заявлений со стороны рф еще не было.
В последние месяцы этот объект неоднократно становился целью атак. В результате удара в ночь на 18 августа была также полностью остановлена перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".
Впоследствии поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" были возобновлены. В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил обеспокоенность, чтобы Украина не нанесла новых ударов по критической инфраструктуре, которая, по его словам, имеет решающее значение для энергообеспечения страны.
Дополнение
Нефтепровод "Дружба" — один из крупнейших в мире, построенный в 1960-х годах. Он поставляет российскую нефть в европейские страны, в частности в Германию, Польшу, Венгрию, Словакию и Чехию.
Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечает18.08.25, 13:02 • 106886 просмотров