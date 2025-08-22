Нефтепровод «Дружба» снова атакован неизвестными дронами

$41.380.02
48.170.16
ukenru
21 августа, 14:24 • 17262 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 19864 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 25826 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 16050 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 28505 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 68804 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 77026 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 79814 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 101837 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 230891 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
87%
745мм
Популярные новости
Зеленская: 44% украинских детей имеют признаки потенциального ПТСР21 августа, 11:55 • 6632 просмотра
Toyota использует старые аккумуляторы для питания автозавода Mazda - СМИ21 августа, 13:41 • 4262 просмотра
Удар рф по Мукачево: число пострадавших возросло до 2317:31 • 6142 просмотра
Белый дом высмеял идею рф стать одним из гарантов безопасности Украины18:10 • 7226 просмотра
Еврокомиссар ставит под сомнение реальный авторитет Путина на фоне заявлений Лаврова20:25 • 4336 просмотра
публикации
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 17277 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 25840 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 105079 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 128934 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 230904 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Скотт Бессент
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Европа
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 73189 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 67341 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 65872 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 92328 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 106671 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Нефть
Хранитель
Facebook

Нефтепровод «Дружба» снова атакован неизвестными дронами

Киев • УНН

 • 212 просмотра

В брянской области зафиксирована атака неизвестных дронов на нефтепровод «Дружба». Предварительно, повреждения получила нефтеперекачивающая станция в городе Унеча.

Нефтепровод «Дружба» снова атакован неизвестными дронами

В брянской области зафиксирована атака неизвестных дронов на нефтепровод "Дружба". Об этом сообщает УНН со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем "Мадяра".

Детали

Предварительно, в результате атаки повреждения получила нефтеперекачивающая станция в городе Унеча. Официальных заявлений со стороны рф еще не было.

В последние месяцы этот объект неоднократно становился целью атак. В результате удара в ночь на 18 августа была также полностью остановлена перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба". 

Впоследствии поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" были возобновлены. В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил обеспокоенность, чтобы Украина не нанесла новых ударов по критической инфраструктуре, которая, по его словам, имеет решающее значение для энергообеспечения страны.

Дополнение

Нефтепровод "Дружба" — один из крупнейших в мире, построенный в 1960-х годах. Он поставляет российскую нефть в европейские страны, в частности в Германию, Польшу, Венгрию, Словакию и Чехию. 

Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечает18.08.25, 13:02 • 106886 просмотров

Вероника Марченко

Новости Мира
Нефть
Брянская область
Петер Сийярто