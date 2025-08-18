Дрони ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «нікольскоє» тамбовської області рф
Київ • УНН
Сили безпілотних систем ЗСУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ. Внаслідок удару повністю зупинено перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".
Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє". Внаслідок цього було повністю зупинено перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба", пише УНН з посиланням на Генеральний штаб.
Деталі
У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції "нікольскоє" (тамбовська область, рф)
Повідомляється, що внаслідок влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Наразі перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" повністю зупинено.
В Генштабі також повідомили, що нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури рф. Станція задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора.
Сили оборони України послідовно працюють над зниженням воєнно-економічного потенціалу рф з метою повного припинення збройної агресії проти України
Доповнення
Внаслідок операції Головного управління розвідки у воронезькій області, 17 серпня було уражено інфраструктуру вузлової залізничної станції "Ліски".