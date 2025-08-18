Дрони ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «нікольскоє» тамбовської області рф

Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє". Внаслідок цього було повністю зупинено перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба", пише УНН з посиланням на Генеральний штаб.

