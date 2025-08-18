$41.340.11
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дроны ВСУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Никольское» Тамбовской области РФ

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Силы беспилотных систем ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области РФ. В результате удара полностью остановлена перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Дроны ВСУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Никольское» Тамбовской области РФ

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское". В результате этого была полностью остановлена перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба", пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб.

Детали

В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" (Тамбовская область, РФ)

- сообщили в Генштабе.

Сообщается, что в результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Сейчас перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" полностью остановлена.

В Генштабе также сообщили, что нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры РФ. Станция задействована в обеспечении оккупационных войск российского агрессора.

Силы обороны Украины последовательно работают над снижением военно-экономического потенциала РФ с целью полного прекращения вооруженной агрессии против Украины

- отметили в Генштабе.

Дополнение

В результате операции Главного управления разведки в Воронежской области, 17 августа была поражена инфраструктура узловой железнодорожной станции "Лиски".

Павел Зинченко

