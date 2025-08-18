Дроны ВСУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Никольское» Тамбовской области РФ
Киев • УНН
Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское". В результате этого была полностью остановлена перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба", пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб.
Детали
В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" (Тамбовская область, РФ)
Сообщается, что в результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Сейчас перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" полностью остановлена.
В Генштабе также сообщили, что нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры РФ. Станция задействована в обеспечении оккупационных войск российского агрессора.
Силы обороны Украины последовательно работают над снижением военно-экономического потенциала РФ с целью полного прекращения вооруженной агрессии против Украины
Дополнение
В результате операции Главного управления разведки в Воронежской области, 17 августа была поражена инфраструктура узловой железнодорожной станции "Лиски".