Партнерам нужно понимать, что санкции против рф работают: Зеленский о подготовке к международным встречам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к международным встречам на следующих неделях, отметив, что четкой задачей для украинской команды является необходимость, чтобы партнеры понимали, что санкции против россии действительно работают, передает УНН.

Продолжаем подготовку также к международным встречам на следующих неделях. Четкая задача для всех уровней наших представителей – нам нужно, чтобы партнеры понимали, что санкции против россии действительно работают. Действительно работают, когда опережают российские власти в адаптации к этим санкциям. Санкции против нефти. Санкции против российских банков и всего финансового сектора. Санкции против физических и юридических лиц, помогающих россии адаптироваться к давлению мира - сказал Зеленский во время видеообращения.

Он подчеркнул, что также нужна четкая граница для способности россии адаптироваться – такое давление, с которым они не смогут сжиться. И это, по словам Зеленского, станет границей войны, за которой возможен надежный мир.

Напомним

В 18 пакет санкции Европейского Союза против россии войдет, в частности, запрет на транзакции для "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2" и добавление в список еще 77 судов, являющихся частью российского теневого флота.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал анонсированный 18-й пакет санкций от ЕС, отметив, что еще нужно наполнить этот пакет сильными деталями, в частности ограничением российского танкерного флота, а также установлением цен на нефть в 30 долларов.