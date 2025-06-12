Партнерам потрібно розуміти, що санкції проти рф працюють: Зеленський про підготовку до міжнародних зустрічей
Київ • УНН
Президент України наголосив на важливості санкцій проти росії, які повинні випереджати її адаптацію. Він підкреслив необхідність обмежень проти нафти, банків та фізичних осіб.
Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до міжнародних зустрічей наступних тижнів, зазначивши, що чітким завданням для української команди є необхідність, щоб партнери розуміли, що санкції проти росії справді працюють, передає УНН.
Продовжуємо підготовку також до міжнародних зустрічей наступних тижнів. Чітке завдання для всіх рівнів наших представників – нам потрібно, щоб партнери розуміли, що санкції проти росії справді працюють. Справді працюють, коли випереджають російську владу в адаптації до цих санкцій. Санкції проти нафти. Санкції проти російських банків і всього фінансового сектору. Санкції проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають росії адаптуватися до тиску світу
Він наголосив, що також потрібна чітка межа для здатності росії адаптуватись – такий тиск, із яким вони не зможуть зжитися. І це, за словами Зеленського, стане межею війни, за якою можливий надійний мир.
Нагадаємо
До 18 пакета санкції Європейського Союзу проти росії увійде, зокрема, заборона на транзакції для "Північного потоку — 1" та "Північного потоку — 2" та додання до списку ще 77 суден, які є частиною російського тіньового флоту.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував анонсований 18-й пакет санкцій від ЄС, зазначивши, що ще потрібно наповнити цей пакет сильними деталями, зокрема обмеженням російського танкерного флоту, а також встановленням цін на нафту у 30 доларів.