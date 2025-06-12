Партнерам потрібно розуміти, що санкції проти рф працюють: Зеленський про підготовку до міжнародних зустрічей

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до міжнародних зустрічей наступних тижнів, зазначивши, що чітким завданням для української команди є необхідність, щоб партнери розуміли, що санкції проти росії справді працюють, передає УНН.

Продовжуємо підготовку також до міжнародних зустрічей наступних тижнів. Чітке завдання для всіх рівнів наших представників – нам потрібно, щоб партнери розуміли, що санкції проти росії справді працюють. Справді працюють, коли випереджають російську владу в адаптації до цих санкцій. Санкції проти нафти. Санкції проти російських банків і всього фінансового сектору. Санкції проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають росії адаптуватися до тиску світу