Партнерам потрібно розуміти, що санкції проти рф працюють: Зеленський про підготовку до міжнародних зустрічей

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
17:14 • 1140 перегляди
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
16:35 • 15645 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь
16:12 • 25184 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує
16:05 • 17769 перегляди
Українські підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта - Зеленський
Ексклюзив
15:21 • 35530 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як українським батькам виховати розумного споживача у світі, наповненому маркетингом
Ексклюзив
12:52 • 33020 перегляди
Фінансова тривога: що це таке та як впоратися
11:23 • 53751 перегляди
Україна провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів додому - Зеленський
12 червня, 10:59 • 56347 перегляди
Авіакатастрофа в Індії: у МЗС заявили, що українців на борту літака не було
Ексклюзив
12 червня, 10:38 • 52862 перегляди
Сповільнена реакція, нуль відповідальності: чому кермування напідпитку це прояв аморальності
Ексклюзив
12 червня, 10:04 • 61409 перегляди
Квартира з ремонтом чи "після будівельників": що вигідніше купувати сьогодні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+16°
5.1м/с
57%
749мм
Популярнi новини
В Індії розбився пасажирський літак Air India: що відомо12 червня, 08:59 • 84432 перегляди
Авіакатастрофа в Індії: МЗС з'ясовує, чи були українці на борту12 червня, 09:43 • 77811 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 63760 перегляди
Ціни на ліки зростають, попри заборону маркетингу: моніторинг після трьох місяців роботи фармринку за новими правилами12 червня, 10:12 • 100053 перегляди
Авіакатастрофа в Індії: названо національності пасажирів, які були на літаку12 червня, 10:21 • 28761 перегляди
Публікації
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь16:35 • 15696 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує 16:12 • 25237 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як українським батькам виховати розумного споживача у світі, наповненому маркетингом
Ексклюзив
15:21 • 35581 перегляди
"Двоходовка" від Думи: у Раді вимагають розпочати службове розслідування щодо керівництва АРМА14:37 • 28281 перегляди
Ціни на ліки зростають, попри заборону маркетингу: моніторинг після трьох місяців роботи фармринку за новими правилами12 червня, 10:12 • 101297 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джозеф Кіт Келлог
Петро Порошенко
Федоров Михайло Альбертович
Актуальні місця
Україна
India
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Лондон
Реклама
УНН Lite
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками17:17 • 482 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 64675 перегляди
Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році11 червня, 15:50 • 95211 перегляди
Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото10 червня, 20:02 • 120246 перегляди
Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я10 червня, 17:29 • 123081 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ту-160
Ту-95
Ту-22М
Бук (ЗРК)

Партнерам потрібно розуміти, що санкції проти рф працюють: Зеленський про підготовку до міжнародних зустрічей

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Президент України наголосив на важливості санкцій проти росії, які повинні випереджати її адаптацію. Він підкреслив необхідність обмежень проти нафти, банків та фізичних осіб.

Партнерам потрібно розуміти, що санкції проти рф працюють: Зеленський про підготовку до міжнародних зустрічей

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до міжнародних зустрічей наступних тижнів, зазначивши, що чітким завданням для української команди є необхідність, щоб партнери розуміли, що санкції проти росії справді працюють, передає УНН.

Продовжуємо підготовку також до міжнародних зустрічей наступних тижнів. Чітке завдання для всіх рівнів наших представників – нам потрібно, щоб партнери розуміли, що санкції проти росії справді працюють. Справді працюють, коли випереджають російську владу в адаптації до цих санкцій. Санкції проти нафти. Санкції проти російських банків і всього фінансового сектору. Санкції проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають росії адаптуватися до тиску світу 

- сказав Зеленський під час відеозвернення.

Він наголосив, що також потрібна чітка межа для здатності росії адаптуватись – такий тиск, із яким вони не зможуть зжитися. І це, за словами Зеленського, стане межею війни, за якою можливий надійний мир.

Нагадаємо

До 18 пакета санкції Європейського Союзу проти росії увійде, зокрема, заборона на транзакції для "Північного потоку — 1" та "Північного потоку — 2" та додання до списку ще 77 суден, які є частиною російського тіньового флоту.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував анонсований 18-й пакет санкцій від ЄС, зазначивши, що ще потрібно наповнити цей пакет сильними деталями, зокрема обмеженням російського танкерного флоту, а також встановленням цін на нафту у 30 доларів.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Північний потік — 2
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9