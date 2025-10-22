Спор из-за Украины: между министрами иностранных дел Венгрии и Польши произошла жесткая перепалка в соцсетях
Киев • УНН
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пошутил по поводу польского суда и возможного задержания самолета Путина, на что получил резкий ответ от польского коллеги Радослава Сикорского. Сикорский намекнул на венгерскую реакцию на инцидент с нефтепроводом "Дружба" и независимость польского правосудия.
Подробности
Инцидент разгорелся после того, как Сийярто ответил на сообщение телеканала "Вышеград 24", процитировав слова Сикорского о том, что Польша могла бы задействовать суд для задержания самолета российского диктатора Владимира Путина.
Министр Венгрии пошутил о якобы зависимости польского суда от бывшего премьера Дональда Туска и об отказе экстрадировать подозреваемого в подрыве "Северного потока-2".
Сикорский говорит о независимом суде, который по приказу Дональда Туска отказался экстрадировать террориста, взорвавшего трубопровод "Северный поток-2"?
Сикорский ответил жестко, подчеркнув, что польский суд признал саботаж против захватчика легитимным и отметил, что независимое правосудие Польши заслуживает уважения. Он также намекнул на венгерскую реакцию на инцидент с нефтепроводом "Дружба" и пошутил, что венгры могут получать нефть через Хорватию, если их соотечественники повторят аналогичные действия против российской военной машины.
Более того, я надеюсь, что ваш храбрый соотечественник, майор Мадьяр, наконец сможет вывести из строя нефтепровод, питающий военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию
