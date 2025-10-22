$41.740.01
Эксклюзив
15:19 • 1748 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 3906 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
14:00 • 12565 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 14823 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 11176 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 11206 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 10073 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 8864 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47 • 16107 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
22 октября, 09:23 • 17266 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
Спор из-за Украины: между министрами иностранных дел Венгрии и Польши произошла жесткая перепалка в соцсетях

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пошутил по поводу польского суда и возможного задержания самолета Путина, на что получил резкий ответ от польского коллеги Радослава Сикорского. Сикорский намекнул на венгерскую реакцию на инцидент с нефтепроводом "Дружба" и независимость польского правосудия.

Спор из-за Украины: между министрами иностранных дел Венгрии и Польши произошла жесткая перепалка в соцсетях

Дипломатическая ссора в Европе: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попытался пошутить над Польшей и польским судом по поводу возможного задержания самолета Путина и работы суда Польши, но получил решительный и резкий ответ от польского коллеги Радослава Сикорского. Об этом пишет УНН.

Подробности

Инцидент разгорелся после того, как Сийярто ответил на сообщение телеканала "Вышеград 24", процитировав слова Сикорского о том, что Польша могла бы задействовать суд для задержания самолета российского диктатора Владимира Путина.

 

Министр Венгрии пошутил о якобы зависимости польского суда от бывшего премьера Дональда Туска и об отказе экстрадировать подозреваемого в подрыве "Северного потока-2".

Сикорский говорит о независимом суде, который по приказу Дональда Туска отказался экстрадировать террориста, взорвавшего трубопровод "Северный поток-2"?

– заявил Сийярто. 

Сикорский ответил жестко, подчеркнув, что польский суд признал саботаж против захватчика легитимным и отметил, что независимое правосудие Польши заслуживает уважения. Он также намекнул на венгерскую реакцию на инцидент с нефтепроводом "Дружба" и пошутил, что венгры могут получать нефть через Хорватию, если их соотечественники повторят аналогичные действия против российской военной машины.

Более того, я надеюсь, что ваш храбрый соотечественник, майор Мадьяр, наконец сможет вывести из строя нефтепровод, питающий военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию

– написал польский дипломат.

Подрыв "Северного потока": Венгрия возмущена решением Польши, реакция не заставила себя ждать17.10.25, 23:53 • 10078 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Северный поток — 2
Радослав Сикорский
Петер Сийярто
Хорватия
Дональд Туск
Венгрия
Польша