Суперечка через Україну: між міністрами закордонних справ Угорщини та Польщі відбулася жорстка перепалка у соцмережах

Дипломатична сварка у Європі: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спробував пожартувати з Польщі та польського суду щодо можливого затримання літака путіна та роботи суду Польщі, але отримав рішучу і різку відповідь від польського колеги Радослава Сікорського. Про це пише УНН.

Деталі

Інцидент розгорівся після того, як Сійярто відповів на допис телеканалу "Вишеград 24", процитувавши слова Сікорського про те, що Польща могла б задіяти суд для затримання літака російського диктатора володимира путіна.

Міністр Угорщини пожартував про нібито залежність польського суду від колишнього прем’єра Дональда Туска та про відмову екстрадувати підозрюваного у підриві "Північного потоку-2".

Сікорський говорить про незалежний суд, який за наказом Дональда Туска відмовився екстрадувати терориста, який підірвав трубопровід "Північний потік-2"? – заявив Сійярто.

Сікорський відповів жорстко, підкресливши, що польський суд визнав саботаж проти загарбника легітимним і зазначив, що незалежне правосуддя Польщі заслуговує на повагу. Він також натякнув на угорську реакцію на інцидент із нафтопроводом "Дружба" і пожартував, що угорці можуть отримувати нафту через Хорватію, якщо їхні співвітчизники повторять аналогічні дії проти російської військової машини.

Більше того, я сподіваюся, що ваш хоробрий співвітчизник, майор Мадяр, нарешті зможе вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримуватимете свою нафту через Хорватію – написав польський дипломат.

Підрив "Північного потоку": Угорщина обурена рішенням Польщі, реакція не забарилась