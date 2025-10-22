$41.740.01
Ексклюзив
15:19 • 2836 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 6034 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 14069 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 16292 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 11762 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 11431 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 10226 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 8948 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
22 жовтня, 09:47 • 16148 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
22 жовтня, 09:23 • 17299 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
Суперечка через Україну: між міністрами закордонних справ Угорщини та Польщі відбулася жорстка перепалка у соцмережах

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пожартував щодо польського суду та можливого затримання літака путіна, на що отримав різку відповідь від польського колеги Радослава Сікорського. Сікорський натякнув на угорську реакцію на інцидент із нафтопроводом "Дружба" та незалежність польського правосуддя.

Суперечка через Україну: між міністрами закордонних справ Угорщини та Польщі відбулася жорстка перепалка у соцмережах

Дипломатична сварка у Європі: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спробував пожартувати з Польщі та польського суду щодо можливого затримання літака путіна та роботи суду Польщі, але отримав рішучу і різку відповідь від польського колеги Радослава Сікорського. Про це пише УНН.

Деталі

Інцидент розгорівся після того, як Сійярто відповів на допис телеканалу "Вишеград 24", процитувавши слова Сікорського про те, що Польща могла б задіяти суд для затримання літака російського диктатора володимира путіна.

 

Міністр Угорщини пожартував про нібито залежність польського суду від колишнього прем’єра Дональда Туска та про відмову екстрадувати підозрюваного у підриві "Північного потоку-2".

Сікорський говорить про незалежний суд, який за наказом Дональда Туска відмовився екстрадувати терориста, який підірвав трубопровід "Північний потік-2"? 

– заявив Сійярто. 

Сікорський відповів жорстко, підкресливши, що польський суд визнав саботаж проти загарбника легітимним і зазначив, що незалежне правосуддя Польщі заслуговує на повагу. Він також натякнув на угорську реакцію на інцидент із нафтопроводом "Дружба" і пожартував, що угорці можуть отримувати нафту через Хорватію, якщо їхні співвітчизники повторять аналогічні дії проти російської військової машини.

Більше того, я сподіваюся, що ваш хоробрий співвітчизник, майор Мадяр, нарешті зможе вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримуватимете свою нафту через Хорватію 

– написав польський дипломат.

Підрив "Північного потоку": Угорщина обурена рішенням Польщі, реакція не забарилась17.10.25, 23:53 • 10078 переглядiв

Степан Гафтко

